Королева Рания ошеломила образом в рубашке и юбке: волшебное фото

Иорданская королева Рания очаровала элегантным образом во время нового выхода. Она появилась на публике в белой рубашке с короткими рукавами и черно-белой юбке длины миди.

Ее Величество редко совершает новые выходы, поэтому ее новые фотографии всегда привлекают внимание публики. На днях королева Рания встретилась с командой мобильного приложения Wajeez-сервиса популяризации книг, который за рекордно короткое время создал широкую базу пользователей.

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Элегантный образ королевы Рании

Ее Величество предстала перед публикой в укороченной рубашке с короткими рукавами и пышной черно-белой юбке длины миди. Такой look она соединила с черными лакированными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Роскошные волосы королева уложила в локоны, а на лице сделала безупречный повседневный макияж в коричневых оттенках. Поскольку пандемия коронавируса до сих пор продолжается, Рания надела защитную маску черного цвета, которая гармонично соединилась с ее образом.



Элегантный образ королевы Рании / Фото из инстаграма королевы Рании

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