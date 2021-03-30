Королева Иордании осуществила новый выход вместе с мужем. Она предстала перед публикой в очень красивом костюме розового цвета, который подчеркнул ее красоту.

Иорданская королева является одной из самых стильных представительниц современных монархов. Она всегда выглядит безупречно, следит за модными трендами и показывает варианты аутфитов своим поклонницам.

Смотрите также Кейт Миддлтон и принц Уильям записали новое видеообращение: образ герцогини

Новый выход королевы Рании

На днях Ее Величество вместе с мужем совершила новый публичный выход. Она предстала перед камерами в элегантном костюме розового цвета, состоящем из удлиненных пиджака и брюк. Пиджак застегивался на красивые коричневые пуговицы.

Поскольку в мире до сих пор активно распространяется коронавирус, то Рания не забыла о защитной маске. Она выбрала аксессуар черного цвета, который гармонично сочетался с аутфитом.

Волосы королева уложила в роскошные локоны, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках.

С Его Величеством сегодня взглянуть на рукоделие, сделанное Программой продуктивной молодежи. Всегда вдохновляет видеть, как молодые люди превращают свои таланты на перспективные проекты,

– написала Рания в публикации.



Королева Рания с супругом / Фото с инстаграма королевы Рании

Другие аутфиты иорданской королевы: