Королева Рания очаровала романтическим образом в розовом костюме: фото
Королева Иордании осуществила новый выход вместе с мужем. Она предстала перед публикой в очень красивом костюме розового цвета, который подчеркнул ее красоту.
Источник:инстаграм королевы Рании
Иорданская королева является одной из самых стильных представительниц современных монархов. Она всегда выглядит безупречно, следит за модными трендами и показывает варианты аутфитов своим поклонницам.
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Новый выход королевы Рании
На днях Ее Величество вместе с мужем совершила новый публичный выход. Она предстала перед камерами в элегантном костюме розового цвета, состоящем из удлиненных пиджака и брюк. Пиджак застегивался на красивые коричневые пуговицы.
Поскольку в мире до сих пор активно распространяется коронавирус, то Рания не забыла о защитной маске. Она выбрала аксессуар черного цвета, который гармонично сочетался с аутфитом.
Волосы королева уложила в роскошные локоны, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках.
С Его Величеством сегодня взглянуть на рукоделие, сделанное Программой продуктивной молодежи. Всегда вдохновляет видеть, как молодые люди превращают свои таланты на перспективные проекты,
– написала Рания в публикации.
Королева Рания с супругом / Фото с инстаграма королевы Рании
Другие аутфиты иорданской королевы:
- Ее Величество выбрала для рабочего звонка элегантную белую блузку;
- на фото с мужем и сыном Рания изображена в синем платье и платке с бабочками;
- королева продемонстрировала классический образ в белой рубашке.
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