Королева Йорданії здійснила новий вихід разом із чоловіком. Вона постала перед публікою у надзвичайно красивому костюмі рожевого кольору, який підкреслив її вроду.

Йорданська королева є однією з найстильніших представниць сучасних монархів. Вона завжди виглядає бездоганно, слідкує за модними трендами та показує варіанти аутфітів своїм прихильницям.

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Новий вихід королеви Ранії

Днями Її Величність разом із чоловіком здійснила новий публічний вихід. Вона постала перед камерами в елегантному костюмі рожевого кольору, що складався з подовженого піджака та штанів. Піджак застібався на красиві коричневі ґудзики.

Оскільки у світі досі активно поширюється коронавірус, то Ранія не забула про захисну маску. Вона обрала аксесуар чорного кольору, що гармонійно поєднався з аутфітом.

Волосся королева вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж в коричневих відтінках.

З Його Величністю сьогодні поглянути на рукоділля, зроблені Програмою продуктивної молоді. Завжди надихає бачити, як молоді люди перетворюють свої таланти на перспективні проєкти,

– написала Ранія в публікації.



Королева Ранія з чоловіком / Фото з інстаграму королеви Ранії

Інші аутфіти йорданської королеви: