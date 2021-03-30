Королева Ранія зачарувала романтичним образом у рожевому костюмі: фото
Королева Йорданії здійснила новий вихід разом із чоловіком. Вона постала перед публікою у надзвичайно красивому костюмі рожевого кольору, який підкреслив її вроду.
Джерело:інстаграм королеви Ранії
Йорданська королева є однією з найстильніших представниць сучасних монархів. Вона завжди виглядає бездоганно, слідкує за модними трендами та показує варіанти аутфітів своїм прихильницям.
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Новий вихід королеви Ранії
Днями Її Величність разом із чоловіком здійснила новий публічний вихід. Вона постала перед камерами в елегантному костюмі рожевого кольору, що складався з подовженого піджака та штанів. Піджак застібався на красиві коричневі ґудзики.
Оскільки у світі досі активно поширюється коронавірус, то Ранія не забула про захисну маску. Вона обрала аксесуар чорного кольору, що гармонійно поєднався з аутфітом.
Волосся королева вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж в коричневих відтінках.
З Його Величністю сьогодні поглянути на рукоділля, зроблені Програмою продуктивної молоді. Завжди надихає бачити, як молоді люди перетворюють свої таланти на перспективні проєкти,
– написала Ранія в публікації.
Королева Ранія з чоловіком / Фото з інстаграму королеви Ранії
Інші аутфіти йорданської королеви:
- Її Величність обрала для робочого дзвінка елегантну білу блузку;
- на фото з чоловіком та сином Ранія зображена у синій сукні та хустці з метеликами;
- королева продемонструвала класичний образ у білій сорочці.
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