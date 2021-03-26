Герцоги Кембриджские записали новое видеообращения. Они адресовали благодарность волонтерам и работникам проекта Time to Change, цель которого – забота о психическом здоровье людей. Кейт Миддлтон предстала перед камерой в сдержанном повседневном образе.

Королевская чета уже неоднократно поддерживала эту организацию. Они часто обращают внимание на проблемы психического здоровья населения.

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Мы хотели поблагодарить всех, кто поделился своим опытом и поддержал Time To Change. За последние 15 лет защитники Time To Change вдохновили и поддержали тысячи людей по всей стране. Теперь забота о здоровье стала частью повседневной жизни. Мы должны продолжать говорить, действовать и бороться со стигмой,

– подчеркнул герцог Кембриджский.

Кейт Миддлтон добавила, что такие движения, как Time To Change, помогли изменить отношение и способствовать большей открытости в вопросах психического здоровья в школах, общества и рабочих местах. Однако работа еще не закончена и нельзя останавливаться на достигнутом.

Отметим, что кампания Time to Change прекращает свое существование 31 марта 2021 года. Известно, что сотрудники присоединятся к другим социальным проектам и продолжат работу в этой сфере.

Видеообращение Кейт Миддлтон и принца Уильяма: смотрите видео онлайн

Образ Кейт Миддлтон

Для записи видеообращения Кэтрин выбрала сдержанный повседневный наряд. Она предстала перед камерой в черной вололазке от Massimo Dutti. Не видно, с каким низом супруга принца Уильяма соединила такой верх, поскольку она изображена на видео не в полный рост.

Среди аксессуаров Кейт выбрала серьги Orelia London. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в коричневых оттенках.