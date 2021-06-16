Королева Летиция очаровала элегантным образом в розовом наряде: фото

Испанская королева Летиция появилась на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его женой Ким Чжон Сук. Она появилась в розовом наряде и покорила публику.
Впервые за 14 лет в Испанию прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вместе с его женой Ким Чжон Сук. Он будет находиться в стране около 3 дней. Встреча с президентом состоялась на государственной церемонии в Королевском дворце, в Мадриде.
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Образ королевы Летиции
На встрече с президентом Южной Кореи присутствовала королева Летиция и король Филипп VI. Испанская королева предстала перед публикой в волшебном look. Она примерила нежно-розовый топ и пышную юбку длины миди с кружевом. Тонкий пояс удачно подчеркнул хрупкую талию.
Элегантный наряд Ее Величество соединила с пудровыми туфлями в тон с острым носком и прозрачной вставкой. Ярким акцентом стали серьги-камешки в виде цветка. На лице Летиция сделала нежный макияж, подчеркнув глаза нюдовими тенями.
Королева Испании выровняла и распустила темные волосы. Перед встречей с президентом поднялся сильный ветер, который немного испортил прическу Ее Величества. Однако она исправила взъерошенные локоны рукой и все равно выглядела изысканно и уверенно.
Королева Летиция и король Филипп VI
Элегантные образы испанской королевы
- Ее Величество появилась на женском саммите в Мадриде в платье малинового цвета, которое подчеркнуло ее спортивную фигуру.
- Жена короля Филиппа VI посетила открытие выставки, посвященной испанской писательнице и журналистке Эмилии Пардо Басан. Она предстала перед камерами в элегантном молочном платье.
- Летиция побывала на торжественном ужине по случаю приезда президента Кореи в роскошном черном платье длины миди.