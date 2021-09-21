Королева Летиция вышла в свет в изумрудном платье с узором: фото элегантного образа

Испанская королева Летиция посетила очередное светское мероприятие. Она позировала перед камерами в роскошном изумрудном платье, которое соединила с черными туфлями.

21 сентября королева Испании прибыла на очередное рабочее мероприятие. В музее королевы Софии, в Мадриде, состоялся конкурс социальных проектов – Proyectos Sociales de Banco Santander. Летиция вручала награды победителям.

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Новый образ Летиции

На очередном мероприятии испанская королева появилась в элегантном образе. Она предстала в изумрудной платья с V-образным вырезом, юбкой-плиссе и светлым принтом пейсли от бренда Sandro.

Ее Величество соединила наряды с черными слингбеками на высоких каблуках. Она дополнила аутфит аксессуарами – золотыми серьгами-кольцами и любимым кольцом.

Летиция сделала лаконичную укладку, распустив волосы. Она завершила look макияжем, подчеркнув глаза коричневыми и золотистыми тенями.



Королева Летиция / Фото Getty Images

Предыдущие образы Летиции

Испанская королева на днях появилась на финале научного конкурса Famelab Spain 2021. Она позировала в смелом черном кожаном платье.

Ее Величество побывала на праздновании 50 годовщины создания факультета информационных наук UCM в темно-синем платье из денима.

Королева Летиция также принимала гостей во дворце Мадрида. Для встречи она выбрала ярко-красное платье.