Испанская монаршая семья сейчас в отпуске. Король и королева с дочерьми отправились в популярный курорт в Испании – Майорку. Там они наслаждаются долгожданным отдыхом и общаются с местными жителями и туристами.

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Новый образ королевы Летиции

В ресторан на ужин Ее Величество прибыла в нежно-розовом платье из легкой ткани с черными вставками. Наряд был с короткими рукавами, лаконичным декольте и вырезами сбоку. Стройную талию Летиции подчеркнул тканевый пояс в тон платья. На отдыхе королева предпочитает легкую обувь, поскольку для официальных встреч всегда выбирает каблуки. Поэтому look соединила с черными эспадрильи на низкой подошве и завязках.

Волосы она собрала в низкий пучок, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. На плече у королевы была пляжная сумка голубого цвета.



Королевская семья Испании на отдыхе / Фото Getty Images

Король Филипп VI на ужин пришел в неофициальном наряде – джинсах, рубашке, рукава которой закатил, и коричневых туфлях. Испанские принцессы также выбрали легкую и стильную летнюю одежду, которая подчеркнула загар и юный возраст. На лицах всех членов королевской семьи были защитные маски, которые во время пандемии коронавируса стали неизменным атрибутом каждого их выхода.