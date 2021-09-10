Королева Летиция пришла на выставку в платье с мелким принтом: фото нового образа
Источник:24 канал
Испанская королева Летиция снова вышла в свет. Она очаровала публику сдержанным образом, надев темное платье с мелким ярким принтом.
Королева Испании вернулась к активному рабочему графику. На днях она пришла на открытие 80-й Мадридской книжной ярмарки в парке Ретиро.
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Образ Летиции
В начале осени королева предпочитает лаконичные платья. На этот раз она тоже появилась перед камерами в синем платье длины миди с яркими мелкими точками от бренда BOSS. Чтобы слегка подчеркнуть тонкую талию, Ее Величество выбрала черный ремешок.
Эффектной деталью аутфита испанской королевы стали вишневые слингбеки насыщенного цвета на высоком каблуке от Carolina Herrera. Также образ удачно дополнили золотые серьги-кольца и оригинальное кольцо на указательном пальце.
Летиция распустила и выровняла волосы, а на лице сделала легкий макияж. Ее Величество соблюдает правила безопасности во время пандемии, поэтому пришла на ярмарку в защитной маске.
Королева Летиция / Фото Getty Images
Первые осенние образы Летиции
- 6 сентября испанская королева вернулась к обязанностям и появилась на премии Retina ECO Awards 2021 в трендовом наряде. Она надела черное платье с приспущенными плечами.
- Впоследствии Летиция пришла на встречу с президентом Чили Себастьяном Пиньером. Она надела светлую блузку и юбку с цветочной вышивкой и принтом.
- 8 сентября Ее Величество пришла в школу, чтобы отметить начало учебного года. Королева соединила белую рубашку с классическими черными брюками.