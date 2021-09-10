Королева Испании вернулась к активному рабочему графику. На днях она пришла на открытие 80-й Мадридской книжной ярмарки в парке Ретиро.

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Образ Летиции

В начале осени королева предпочитает лаконичные платья. На этот раз она тоже появилась перед камерами в синем платье длины миди с яркими мелкими точками от бренда BOSS. Чтобы слегка подчеркнуть тонкую талию, Ее Величество выбрала черный ремешок.

Эффектной деталью аутфита испанской королевы стали вишневые слингбеки насыщенного цвета на высоком каблуке от Carolina Herrera. Также образ удачно дополнили золотые серьги-кольца и оригинальное кольцо на указательном пальце.

Летиция распустила и выровняла волосы, а на лице сделала легкий макияж. Ее Величество соблюдает правила безопасности во время пандемии, поэтому пришла на ярмарку в защитной маске.



Королева Летиция / Фото Getty Images

Первые осенние образы Летиции