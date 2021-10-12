Королева Летиция прибыла на рабочую встречу в светлом платье: фото нового выхода

Испанская королева Летиция прибыла на торжественный акт чествования национального флага и военный парад в День Колумба. Для официального события она выбрала светло-голубое платье, к которому сделала сдержанную прическу.

Королева Летиция часто совершает публичные выходы. Особое внимание публики приковано к ее образам, ведь Ее Величество каждый раз выбирает изысканные платья и костюмы.

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Новый выход королевы Испании

Летиция приехала на запад в легком платье светло-голубого цвета. Талию подчеркнул пояс в тон наряду. Вероятно, совместила такую одежду с обувью на каблуке. В руке держала маленькую коричневую сумочку.

Волосы королева выровняла и собрала в низкий хвост. На лице сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках. Среди аксессуаров на ней были серьги и белая защитная маска.



Королева Летиция в светло-голубом платье / Фото Getty Images



Королева Летиция в светло-голубом платье / Фото Getty Images