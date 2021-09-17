Королева Летиция позировала в роскошном красном платье: фото с официальной встречи

Монаршая чета Испании приняла в королевском дворце президента Колумбии вместе с женой. Для официальной встречи королева Летиция выбрала роскошное яркое платье красного цвета.

Ее Величество вместе с мужем радушно принимали гостей. Торжественный ужин состоялся во дворце, расположенном в Мадриде. Летиция в очередной раз показала изысканный стиль в одежде.

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Новый выход королевы Летиции

Ее Величество предстала перед публикой в ярком красном платье длины миди. Наряд имел пышную юбку, что добавляло образу нежности и женственности. Такой look Летиция соединила с красными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Среди украшений ее образ дополнили элегантные серьги с красными и серебристыми камнями. На лице королева сделала повседневный макияж с акцентом на глазах, а волосы уложила ровно. Поскольку пандемия коронавируса продолжается, она надела белую защитную маску – неизменным аксессуар настоящего.



Королевская чета Испании на официальном приеме / Фото Getty Images

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