Королева Летиция позировала в голубом платье: фото из музея

Испанская королева Летиция начала новую рабочую неделю с похода в один из музеев Мадрида. Она предстала перед публикой в легком платье нежно-голубого цвета.

Новый публичный выход Ее Величество осуществила в музее Эль Прадо. Погода была теплой и дождливой, поэтому Летиция надела легкое платье, а от дождя спряталась под зонтом.

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Нежный look королевы Летиции

Испанская королева предстала перед папарацци в нежно-голубом платье с асимметричной весенне-летней коллекции 2019 года от бренда Pedro del Hierro. Оно имело воротник, что добавляло элегантности, и пояс, который подчеркнул стройную талию. Отметим, что в этом наряде Ее Величество не впервые появилась на публике.

Нежный look королева соединила с лакированными туфлями-лодочками бежевого цвета на каблуке. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Уши Летиции украшали небольшие серьги-кольца, а на пальце красовалось любимое кольцо.

От дождя королева спряталась под черным зонтом. На лице у нее был неизменный аксессуар – защитная маска.