Королева Летиция очаровала весенним образом в клетчатой юбке и блузке: фото
Испанская королевская чета совершила новый выход. Изысканная королева Летиция показала стильный весенний образ и в очередной раз очаровала публику красотой.
Источник:Getty Images
Королева Летиция во время публичного выхода поразила публику. Ее Величество с мужем посетили испанскую королевскую фабрику гобеленов, расположенную в Мадриде.
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Элегантный look королевы Летиции
Для рабочей встречи в теплый весенний день Летиция выбрала изысканную одежду. Она предстала перед камерой в длинной серой юбке с клетчатым принтом и шелковой блузке черного цвета с соблазнительным декольте. Стройную талию подчеркнул тоненький ремешок. Такой look Ее Величество соединила с черными туфлями-лодочками на каблуках.
Волосы испанская королева собрала в пучок сзади. На лице она сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Среди аксессуаров образ Летиции дополняла сумочка, которую она держала в руке, серьги и любимое кольцо.
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images
Король Филипп VI для выхода выбрал серый костюм, светлую рубашку и красивый галстук. Такой look соединил с коричневой обувью. На лицах Летиции и Филиппа были белые защитные маски.
Фото других выходов испанской Ее Величества:
- королева Летиция покорила сдержанным вечерним образом, который можно легко повторить;
- Ее Величество очаровала нежным аутфитом в белом платье;
- Летиция похвасталась роскошным total red аутфитом.
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