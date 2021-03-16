Испанская королевская чета совершила новый выход. Изысканная королева Летиция показала стильный весенний образ и в очередной раз очаровала публику красотой.

Королева Летиция во время публичного выхода поразила публику. Ее Величество с мужем посетили испанскую королевскую фабрику гобеленов, расположенную в Мадриде.

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Элегантный look королевы Летиции

Для рабочей встречи в теплый весенний день Летиция выбрала изысканную одежду. Она предстала перед камерой в длинной серой юбке с клетчатым принтом и шелковой блузке черного цвета с соблазнительным декольте. Стройную талию подчеркнул тоненький ремешок. Такой look Ее Величество соединила с черными туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы испанская королева собрала в пучок сзади. На лице она сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Среди аксессуаров образ Летиции дополняла сумочка, которую она держала в руке, серьги и любимое кольцо.



Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images

Король Филипп VI для выхода выбрал серый костюм, светлую рубашку и красивый галстук. Такой look соединил с коричневой обувью. На лицах Летиции и Филиппа были белые защитные маски.

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