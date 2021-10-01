Королева Летиция появилась на публике в стильной блузке и брюках: фото нового образа
Источник:24 канал
Испанская королева Летиция в один из рабочих дней прибыла в школу на открытие профессиональных курсов. Ее Величество вышла в свет в стильном образе: белой блузке с вставками и брюках.
Королева Испании на днях прибыла на светское мероприятие в городе Аро. Она находилась на церемонии открытия профессиональных курсов в средней школе Сьюдад-де-Аро. Летиция много общалась с детьми и делала совместные селфи.
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Образ Летиции
Испанская королева раз появилась на публике в сдержанном, но одновременно стильном аутфите. Она появилась в белой короткой блузке с объемными рукавами, кружевом и рюшами, а также черных зауженных брюках. Такой наряд Летиция совместила с темными замшевыми слинг-беками на невысоких каблуках.
Образ Ее Величества дополняли лаконичные аксессуары: золотые серьги-кольца и любимое массивное кольцо на указательном пальце. Королева Летиция распустила волосы и уложила их легкими волнами. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах.
Королева Летиция / Фото Getty Images
Предыдущие выходы королевы
- На финале научного конкурса Famelab Spain 2021 испанская королева появилась в смелом черном кожаном платье.
- Впоследствии Летиция побывала на конкурсе социальных проектов. Она повторила образ, выбрав изумрудное платье с узорами.
- Также Ее Величество встретилась с представителями Испанской ассоциации против рака. Королева Испании появилась в нежно-сиреневом костюме и туфлях от Prada.