Королева Летиция появилась на публике в стильной блузке и брюках: фото нового образа

Испанская королева Летиция в один из рабочих дней прибыла в школу на открытие профессиональных курсов. Ее Величество вышла в свет в стильном образе: белой блузке с вставками и брюках.

Королева Испании на днях прибыла на светское мероприятие в городе Аро. Она находилась на церемонии открытия профессиональных курсов в средней школе Сьюдад-де-Аро. Летиция много общалась с детьми и делала совместные селфи.

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Образ Летиции

Испанская королева раз появилась на публике в сдержанном, но одновременно стильном аутфите. Она появилась в белой короткой блузке с объемными рукавами, кружевом и рюшами, а также черных зауженных брюках. Такой наряд Летиция совместила с темными замшевыми слинг-беками на невысоких каблуках.

Образ Ее Величества дополняли лаконичные аксессуары: золотые серьги-кольца и любимое массивное кольцо на указательном пальце. Королева Летиция распустила волосы и уложила их легкими волнами. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах.



Королева Летиция / Фото Getty Images

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