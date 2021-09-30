Герцоги Кембриджские уже чаще появляются на публике. В частности, они вернулись к рабочим поездкам и одной из первых стран, которую посетили после отпуска, стала Северная Ирландия.

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Спортивный образ Кейт Миддлтон

Поскольку Кейт ехала в регби-клуб, то и наряд выбирала подходящий. Она предстала перед публикой в ​​спортивной куртке Define от Lululemon, которую соединила с классическими брюками и кроссовками New Balance x Sweaty Betty Vazee.

Волосы герцогиня уложила в локоны и собрала в хвост. На лице сделала легкий повседневный макияж с акцентом на глазах.



Кейт Миддлтон и принц Уильям в Северной Ирландии / Фото из инстаграма герцогов



Кейт Миддлтон и принц Уильям в Северной Ирландии / Фото из инстаграма герцогов

Принц Уильям сыграл в регби в темно-синих брюках и голубом свитере, под который надел светлую рубашку. Также соединил одежду с кроссовками.

Отметим, что на этот раз Кейт и Уильям не надевали защитные маски.



Принц Уильям в Северной Ирландии / Фото из инстаграма герцогов



Кейт Миддлтон и принц Уильям в Северной Ирландии / Фото из инстаграма герцогов

Текст публикации герцогов Кембриджских:

Замечательный день активности в окружении игроков, тренеров и волонтеров, участвующих в инициативе "Сообщества, что объединяют спорт".

Проект является сотрудничеством между Ирландской футбольной ассоциацией, Ольстерской гэльской спортивной ассоциацией и Ольстерским регби и имеет целью содействовать миру и примирению.

Сообщества, что объединяют спорт, используют возможности каждого вида спорта, чтобы способствовать содержательному, целенаправленному и устойчивому контакту между людьми с разным происхождением. В частности, объединению в религиозной сфере и укреплению отношений.