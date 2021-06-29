Королева Летиция очаровала образом в платье от Виктории Бекхэм: фото

Испанская королева Летиция побывала на World Blindness Summitt Madrid'21. Ее Величество появилась перед публикой в элегантном платье с анималистическим принтом от британского дизайнера Виктории Бекхэм.

Королева Летиция на рабочих мероприятиях всегда ошеломляет публику безупречным внешним видом. Она предстает перед камерами в изысканных платьях и костюмах, которые подчеркивают ее женственность и спортивную фигуру.

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Королева Летиция в платье от Виктории Бекхэм

На днях Ее Величество прибыла на мероприятие в асимметричном платье с анималистическим принтом от известного бренда Victoria Beckham. Платье было на длинный рукав, сверху застегивалось на пуговицы. Талию подчеркнул тканевый пояс в тон.

Такой look Летиция соединила с замшевыми туфлями-лодочками красного цвета на каблуке. Отметим, что королева уже не впервые выбирает для выхода этот наряд. Оно прекрасно подчеркивает ее фигуру.

Образ 48-летняя Ее Величество довершила лаконичными серьгами с камнями и любимым золотым кольцом от Karen Hallam, которое подарили дочери. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Неизменным атрибутом каждого аутфита Летиции является защитная маска. Этот выход не стал исключением.

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