Королева Летиция очаровала образом в платье от Виктории Бекхэм: фото
Источник:инстаграм Looks de la Reina Letizia
Испанская королева Летиция побывала на World Blindness Summitt Madrid'21. Ее Величество появилась перед публикой в элегантном платье с анималистическим принтом от британского дизайнера Виктории Бекхэм.
Королева Летиция на рабочих мероприятиях всегда ошеломляет публику безупречным внешним видом. Она предстает перед камерами в изысканных платьях и костюмах, которые подчеркивают ее женственность и спортивную фигуру.
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Королева Летиция в платье от Виктории Бекхэм
На днях Ее Величество прибыла на мероприятие в асимметричном платье с анималистическим принтом от известного бренда Victoria Beckham. Платье было на длинный рукав, сверху застегивалось на пуговицы. Талию подчеркнул тканевый пояс в тон.
Такой look Летиция соединила с замшевыми туфлями-лодочками красного цвета на каблуке. Отметим, что королева уже не впервые выбирает для выхода этот наряд. Оно прекрасно подчеркивает ее фигуру.
Образ 48-летняя Ее Величество довершила лаконичными серьгами с камнями и любимым золотым кольцом от Karen Hallam, которое подарили дочери. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Неизменным атрибутом каждого аутфита Летиции является защитная маска. Этот выход не стал исключением.
Предыдущие образы королевы Испании
- Королева Летиция и ее супруг король Филипп VI посетили церемонию вручения Золотой медали "За заслуги в сфере изящных искусств". Для такого события Ее Величество выбрала бирюзовое платье без рукавов.
- На ужин в честь наград за журналистские достижения "Мариано де Кавия", "Минготе" и "Лука де Тена" в Casa ABC испанская королева прибыла в элегантном белом платье оригинального кроя.
- Королевская семья Испании посетила церемонию "Орден гражданских заслуг" в Королевском дворце. На мероприятии Ее Величество предстала перед камерами в ярком платье малинового цвета.