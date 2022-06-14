Процессия ко Дню Подвязки состоялась в Лондоне впервые за 3 года. 13 июня на мероприятии были члены королевской семьи. Герцогиня Корнуольская стала королевской леди ордена Подвязки.

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Орден Подвязки является старейшим и высоким орденом Рыцарства в Великобритании, основанный королем Эдуардом III почти 700 лет назад.

Королева редко осуществляет публичные выходы из-за проблем с мобильностью. Она порадовала поклонников выходами во время празднования платинового юбилея правления, а теперь вышла на ход Ордена Подвязки. Однако когда в следующий раз Ее Величество можно будет увидеть на публике – неизвестно.

Образ Ее Величества на процессии

Королева сфотографировалась со старшим сыном – принцем Чарльзом, который после ее смерти станет королем, и его женой – герцогиней Корнуольской. Елизавета II предстала перед камерой в длинном светлом платье с блестками. Соединила наряды с серебристыми туфлями на низком каблуке. Волосы вложили в фирменную прическу, а на лице сделали макияж с акцентом на губах. Среди аксессуаров ее образ завершили драгоценные украшения, синяя лента через плечо, на которой была брошь, и сумочка в тон туфель.

На событии королева была с тростью, являющейся подарком королевских вооруженных сил, который она получила в честь платинового юбилея на троне .



Королева Елизавета II с сыном и невесткой / Фото из инстаграмма королевской семьи

На события присутствовали и другие члены монаршей семьи: Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, принцесса Анна с мужем, принц Эдвард и Софи, графиня Уэссекская.

Члены монаршей семьи на процессии Ордена Подвязки / Фото из инстаграмма королевской семьи

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