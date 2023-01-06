Из-за россиянки в жюри: королева Дании отказалась от поддержки престижной премии

Королева Дании Маргрете II отказалась от патроната Премии имени Ганса Кристиана Андерсена. Причиной этого стала глава жюри – российская иллюстратор Анастасия Архипова.

Мир все больше открещивается от россиян, избегает все, что связано с ними. В сентябре 2022 года Международный совет по детской книге (IBBY) избрал главой жюри премии российскую иллюстратор и профессорку искусства Анастасию Архипову. Однако это вызвало раскол внутри организации.

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Филиалы совета в нескольких странах, среди которых Швеция, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Эстония, Латвия и Литва, тщетно пытались добиться отставки Архиповой. Однако в правлении IBBY заявили, что члены жюри представляют себя автором, а не правительством своей страны. Но это не повлияло на решение королевы Дании Маргрете II отказаться от патроната Премии имени Ганса Кристиана Андерсена.

Что известно о россияне Анастасии Архиповой

Она является профессором художественной академии в Москве и президентом профсоюза иллюстраторов, входит в правление Московского союза художников, активно пропагандирующего войну. К примеру, эта организация провела конкурс плакатов, видео и мемов по популяризации "спецоперации" в Украине и мобилизации населения.

Однако комментировать такой конкурс сама Архипова отказалась, лишь назвала его "отвратительным". Все в стиле циничных россиян.

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Премию Андерсена учредили в 1956 году, ее также называют Нобелевской премией в детской литературе. Эту премию раз в два года вручают за выдающийся вклад в детскую литературу.