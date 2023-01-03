По словам датской королевы, видеть страдания украинцев, которых приняла в частности ее страна, ей особенно тяжело и возмутительно. Она говорит, что украинцы продолжают героически бороться за свою свободу, производя большое впечатление на всех.

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Мои первые новогодние поздравления сегодня посвящены украинцам в Дании и всему украинскому народу. Пусть закончится эта ужасная война, а ваша гордая и прекрасная страна снова расцветет,

– сказала королева, напомнив о большом вторжении России 24 февраля 2022 года.

В частности, Маргрете II рассказала о беженцах, которые приехали искать спасения в Данию, и сказала, что помощь друг другу зажигает свет во тьме, и "это меньше всего, что мы можем сделать".

"Многие люди открыли (для украинцев, – 24 канал) свои дома, рабочие места, футбольные клубы – и сердца. Когда мы помогаем друг другу, мы приносим свет во тьму. Это меньше всего, что мы можем сделать. Многие беженцы – это женщины и дети. Они, конечно, сильно переживают за своих родных, но несмотря на это, многие из них имеют сильное желание обеспечить себя и создать для детей как можно более нормальную повседневную жизнь. Все они надеются, что смогут как можно скорее вернуться домой", – подчеркнула королева Дании.

Маргрете II в приветствии также добавила, что кризис, вызванный войной, напоминает "энергетический и инфляционный кризис 1970-х годов".

"Как и тогда, многие компании испытывают давление. Тогда тяжелые времена означали, что нам пришлось делать многое по-новому, и мы на некоторое время получили новые привычки; но люди справлялись с трудностями, и общество двигалось дальше. Мы делаем это и в этот раз, однако мы должны вооружиться терпением и помогать друг другу", – отметила правительница.

Следует добавить, что королеву в комментариях раскритиковали за ее решение лишить своих внуков королевских титулов, которое она произнесла в новогоднем поздравлении. Теперь дети представителя датской королевской семьи принца Йоахима больше не являются принцами или принцессами. Свое решение она аргументировала тем, чтобы позволить 23-летнему Николаю, 20-летнему Феликсу, родившемуся от первого брака Йоахиму, а также 13-летнему Генрику и 10-летней Афине жить спокойной жизнью без королевских обязательств. Их отец, принц Йоахим, в прошлом году публично высказался против решения своей матери. Он сказал, что его дети пострадали из-за решения бабушки и потеряли свою "индивидуальность".