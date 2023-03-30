Беда войны вернулась в Европу, – Чарльз ІІІ эмоционально вспомнил Украину в парламенте Германии
Источник:France-Presse
Король Чарльз III находится в Берлине с официальным визитом. 30 марта он выступил в немецком парламенте и высказался о войне в Украине. Британский монарх подчеркнул, что безопасность всей Европы оказалась под угрозой.
На второй день своей поездки в Германию Чарльз ІІІ произнес историческую речь перед депутатами Бундестага. Король Британии призвал Европу объединиться и "черпать мужество в нашем единстве".
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Король Чарльз ІІІ эмоционально высказался о войне в Украине
Беда войны вернулась в Европу, захватническая война против Украины принесла невероятные страдания многим невинным людям. Безопасность Европы и наши демократические ценности находятся под угрозой. Но мир не стоял в стороне... Мы можем черпать мужество в нашем единстве,
– сказал король Чарльз ІІІ.
Напомним, что в Германию Чарльза ІІІ прилетел с женой Камиллой. 29 марта они встретились с президентом Германии Штайнмайером перед Бранденбургскими воротами, а вечером посетили банкет во дворце Бельвю.
В то время как 30 марта король встретился с канцлером Шольцем и выступил в Бундестаге, а после этого планирует посетить Центр принятия украинских беженцев в бывшем аэропорту "Тегель".
Чарльз ІІІ с Олафом Шольцом / Фото с инстаграм-сторис королевской семьи
- Кстати, в феврале Чарльз ІІІ посетил бойцов ВСУ, обучающихся в Британии. Он приехал на тренировочную базу в Уилтшире, чтобы пожать руки украинским солдатам после пятинедельной базовой боевой подготовки.
- В то время как в годовщину вторжения британский монарх обратился к украинцам со словами: "Украинцы продемонстрировали поистине удивительное мужество и стойкость перед лицом такой трагедии".
- Кроме того, 8 февраля Чарльз ІІІ встретился с Зеленским в Букингемском дворце. Это без преувеличений историческое событие, ведь он первый президент Украины, которого британский монарх почтил аудиенцией.