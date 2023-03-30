Беда войны вернулась в Европу, – Чарльз ІІІ эмоционально вспомнил Украину в парламенте Германии

Король Чарльз III находится в Берлине с официальным визитом. 30 марта он выступил в немецком парламенте и высказался о войне в Украине. Британский монарх подчеркнул, что безопасность всей Европы оказалась под угрозой.

На второй день своей поездки в Германию Чарльз ІІІ произнес историческую речь перед депутатами Бундестага. Король Британии призвал Европу объединиться и "черпать мужество в нашем единстве".

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Король Чарльз ІІІ эмоционально высказался о войне в Украине

Беда войны вернулась в Европу, захватническая война против Украины принесла невероятные страдания многим невинным людям. Безопасность Европы и наши демократические ценности находятся под угрозой. Но мир не стоял в стороне... Мы можем черпать мужество в нашем единстве,

– сказал король Чарльз ІІІ.

Напомним, что в Германию Чарльза ІІІ прилетел с женой Камиллой. 29 марта они встретились с президентом Германии Штайнмайером перед Бранденбургскими воротами, а вечером посетили банкет во дворце Бельвю.

В то время как 30 марта король встретился с канцлером Шольцем и выступил в Бундестаге, а после этого планирует посетить Центр принятия украинских беженцев в бывшем аэропорту "Тегель".

Чарльз ІІІ с Олафом Шольцом / Фото с инстаграм-сторис королевской семьи