Чарльз III отмечает 74-летие: как новый король будет праздновать день рождения
Источник:BBC
Чарльз III впервые отмечает день рождения в новом статусе. 14 ноября ему исполняется 74 года. Однако публичные праздничные мероприятия не запланированы.
Король хочет отметить первый день рождения в новом статусе в кругу самых родных. Однако королевский двор присоединится к поздравлениям монарха.
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Как Чарльз III будет праздновать 74-летие
В честь 74-летия нового монарха Оркестр домашней кавалерии исполнит Happy Birthday. Это произойдет во время церемонии смены караула в Букингемском дворце.
В Лондоне по случаю дня рождения Чарльза III впервые прозвучит вооруженный салют. С полудня в Грин-парке королевская конная артиллерия Королевского войска выпустит 41 залп. После этого приветствие исполнит оркестр Шотландской гвардии.
Через час почетная артиллерийская рота выпустит салют из 62 залпов орудий в Лондонском Тауэре.
Будут ли торжественные празднования дня рождения нового короля
Согласно традиции, у монархов, у которых день рождения не летом, имели второй день рождения. Его назначали на лето, связывали с парадом Trooping the Color. Такую традицию придерживалась и Елизавета II, родившаяся 21 апреля. Пока неизвестно, будет ли ее сын придерживаться такого празднования.
Последний день рождения Елизаветы II: как это было
- 21 апреля 2022 года королеве Елизавете II исполнилось 96 лет. Первым ее приветствовало Королевское Виндзорское конное шоу, а Букингемский дворец распространил новое фото в соцсетях. На нем Ее Величество с двумя пони.
- День рождения Ее Величество провела в Сандрыгемском дворце, в 180 километрах от Лондона. Там был семейный обед.
- Все торжества прошли со 2 по 5 июня и были объединены с 70-летием Елизаветы II на троне.
- Миллионы поклонников королевской семьи тогда приехали в Лондон, чтобы воздать честь королеве.
- Все началось с традиционного военного парада в центре Лондона Trooping the Colour, вслед за которым последовал пролет современных и исторических самолетов.
- Потом Ее Величество вместе со всей семьей вышло на балкон Букингемского дворца.
- Вечером из Виндзора она зажгла "Дерево деревьев" во дворе Букингемского дворца.
- 4 июня состоялась грандиозная платиновая вечеринка в честь Елизаветы II. Праздник прошел во дворе Букингемского дворца, куда пришли более 22 тысяч поклонников. Сама Елизавета II не присутствовала на мероприятии из-за проблем с передвижением. Поэтому она наблюдала за торжествами по телевизору в Виндзорском замке.
- 5 июня завершилось четырехдневное празднование платинового юбилея Елизаветы II. После всех торжеств Ее Величество во второй раз вышло на балкон, чтобы поблагодарить нацию.