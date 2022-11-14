Чарльз III отмечает 74-летие: как новый король будет праздновать день рождения

14 ноября 2022 , 13:43
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BBC

Чарльз III впервые отмечает день рождения в новом статусе. 14 ноября ему исполняется 74 года. Однако публичные праздничные мероприятия не запланированы.

Король хочет отметить первый день рождения в новом статусе в кругу самых родных. Однако королевский двор присоединится к поздравлениям монарха.

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Как Чарльз III будет праздновать 74-летие

В честь 74-летия нового монарха Оркестр домашней кавалерии исполнит Happy Birthday. Это произойдет во время церемонии смены караула в Букингемском дворце.

В Лондоне по случаю дня рождения Чарльза III впервые прозвучит вооруженный салют. С полудня в Грин-парке королевская конная артиллерия Королевского войска выпустит 41 залп. После этого приветствие исполнит оркестр Шотландской гвардии.

Через час почетная артиллерийская рота выпустит салют из 62 залпов орудий в Лондонском Тауэре.

Будут ли торжественные празднования дня рождения нового короля

Согласно традиции, у монархов, у которых день рождения не летом, имели второй день рождения. Его назначали на лето, связывали с парадом Trooping the Color. Такую традицию придерживалась и Елизавета II, родившаяся 21 апреля. Пока неизвестно, будет ли ее сын придерживаться такого празднования.

Последний день рождения Елизаветы II: как это было

  • 21 апреля 2022 года королеве Елизавете II исполнилось 96 лет. Первым ее приветствовало Королевское Виндзорское конное шоу, а Букингемский дворец распространил новое фото в соцсетях. На нем Ее Величество с двумя пони.
  • День рождения Ее Величество провела в Сандрыгемском дворце, в 180 километрах от Лондона. Там был семейный обед.
  • Все торжества прошли со 2 по 5 июня и были объединены с 70-летием Елизаветы II на троне.
  • Миллионы поклонников королевской семьи тогда приехали в Лондон, чтобы воздать честь королеве.
  • Все началось с традиционного военного парада в центре Лондона Trooping the Colour, вслед за которым последовал пролет современных и исторических самолетов.
  • Потом Ее Величество вместе со всей семьей вышло на балкон Букингемского дворца.
  • Вечером из Виндзора она зажгла "Дерево деревьев" во дворе Букингемского дворца.
  • 4 июня состоялась грандиозная платиновая вечеринка в честь Елизаветы II. Праздник прошел во дворе Букингемского дворца, куда пришли более 22 тысяч поклонников. Сама Елизавета II не присутствовала на мероприятии из-за проблем с передвижением. Поэтому она наблюдала за торжествами по телевизору в Виндзорском замке.
  • 5 июня завершилось четырехдневное празднование платинового юбилея Елизаветы II. После всех торжеств Ее Величество во второй раз вышло на балкон, чтобы поблагодарить нацию.

Автор: Христина Кобак