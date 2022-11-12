9 ноября король Чарльз III и королева-консорт Камилла вышли в свет. Во время общения с подданными королевскую пару пытались забрасывать яйцами.
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Что чувствовала Камилла, когда произошел инцидент с яйцами
Неожиданную и досадную ситуацию проанализировали королевские эксперты и эксперты по языку тела. Хотя ни одно из яиц не попало в монарших персон, в глазах Камиллы увидели страх. Она пыталась оставаться спокойной, но выдала эмоции.
Это заброс яйцами вызывает такое же количество хладнокровия и для короля. Однако Камилла реагирует, и язык ее тела предполагает настороженность, переходящую в настоящий страх,
– говорят эксперты.
"Ее рот растягивается, а углы губ опускаются, и она продолжает оглядываться назад, словно боясь новых атак. Шум, издаваемый толпой, кажется криками поддержки, но они сливаются в довольно громкий визг, пугающий Камиллу".
Предыдущие инциденты с Чарльзом III
- После провозглашения королем Чарльз III разгневался перед публикой через ручку и выругался. Этот инцидент попал на камеры и стал обсуждаемым в сети.
- Накануне монарх продемонстрировал пренебрежительное отношение к помощникам, когда он расписывался в прокламации. Он выражал недовольство из-за лишних для него вещей.