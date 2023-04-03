Дату даже переносили: почему король Чарльз и Камилла больше не празднуют годовщину свадьбы

Король Чарльз III и королева Камилла уже на этой неделе будут иметь 18-ю годовщину свадьбы. Однако королевская пара по определенным причинам не празднует столь важное событие.

Король не устраивает на годовщину свадьбы никаких публичных мер, передает 24 Канал. Раньше мы рассказывали историю любви короля Чарльза и Камиллы.

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Почему король с королевой не празднуют годовщину свадьбы

Годовщина приходит на 9 мая. Королевская чета не планирует никаких масштабных празднований. Известно, что Чарльз и его жена Камилла с 2021 года не отмечают этот день особо.

Все потому, что именно в день их свадьбы в 2021 году ушел из жизни отец Чарльза – принц Филипп, герцог Эдинбургский.

Дату свадьбы даже переносили

Чарльз и Камилла вступили в брак на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше 9 апреля 2005 года. Сначала брак должен был зарегистрирован 8 апреля, но это пришлось изменить, поскольку принца Чарльза на этот день вызывали на похороны Папы Иоанна Павла II от имени королевы.

По этой причине дата свадьбы принца с Камиллой была перенесена на день позже. Однако через 16 лет – 9 апреля 2021 – умер отец Чарльза принц Филипп. Теперь пара вообще не празднует в этот день.

Скорее всего, в этом году Чарльз и Камилла. проведут этот день только в узком семейном кругу возможно даже вдвоем.

К слову, на днях король Чарльз III приехал в Берлин, где выступил в немецком парламенте и высказался о войне в Украине. Британский монарх подчеркнул, что безопасность всей Европы оказалась под угрозой. Детали приезда короля и его речи читайте в статье.