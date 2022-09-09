Наши воины продолжают поражать своими успехами во время контрнаступления. Как сообщил 8 сентября Зеленский, с 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров территории Украины. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что на Харьковщине удалось продвинуться на 50 километров оккупированных территорий. В частности Зеленский подтвердил, что освобождена Балаклея.

Интересно Контрнаступление ВСУ и все, что вы хотели о нем знать, но боялись спросить

Красноречивое видео, где военные цепляют украинский флаг на одно из зданий города, топтаясь на российском "триколоре", растрогало миллионов украинцев. Среди них – и украинских артистов.

Андрей Бедняков

"И так будет в каждом уголке нашей страны. Верим!"

Ольга Сумская

"Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед!", – сообщил главнокомандующий Валерий Залужный. За последние несколько дней украинские военные уволили более 1000 квадратных километров наших земель!!! Приближаем нашу победу! Злов ВСУ!"

МамаРика

"Слезы счастья от событий последних дней… Наши герои ведут нас к победе! Безграничное уважение и благодарность! Слава ВСУ!"

Маричка Падалко

"Спасибо всем защитникам Украины и живым, и тем, что не дожили до этого момента, но положили свою единственную жизнь для освобождения страны. Так хочется верить, что сюда больше не сунется нога чужого солдата".

Настя Каменских

"Мы сильны и свободны, нас невозможно сломать. Слава нашим ВСУ! Слава Украине!"

Юрий Горбунов

"Все возвращается на свои места!! Слава ВСУ!!".