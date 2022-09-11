Украинский телеведущий Юрий Горбунов сообщил о еще одном счастливом событии на фоне обнадеживающих новостей с фронта. Он рассказал, что его племянница вышла замуж.

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Племянница Горбунова сыграла свадьбу

Юрий Горбунов поделился, что его племянница Наталья планировала свадьбу еще до войны. Теперь ее жених – военный, но на несколько дней его отпустили домой.

Сегодня, на фоне таких положительных и обнадеживающих новостей с фронта, очень приятная новость произошла в нашей семье! Вышла замуж и обвенчалась моя племянница Наталья!

– поделился ведущий.

"Свадьба должна была состояться 26 февраля! И вот сегодня, воспользовавшись тем, что жениху Владимиру, дали из ВСУ на несколько дней отпуск, в очень узком кругу родственников, мы все же отпраздновали рождение новой украинской семьи!! Живите в согласии и мире, дети!!И Победы всем нам!" – добавил Юрий Горбунов.

Видео с венчания:

В комментариях Юрия Горбунова поздравляют с праздником. К поздравлениям присоединился певец Дзидзьо: