Звезда сериала "Домик на счастье" Константин Войтенко с недавних пор официально холостяк. Он порвал с женой Валентиной Марининой, в браке с которой прожил семь лет. Похоже, развелись они мирно и без скандалов, ведь распускать сплетни друг о друге не хотят и все еще общаются.
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Константин Войтенко впервые прокомментировал развод
Мне кажется, что самое важное сейчас – оставаться человеком. Не важно, что у тебя происходит. Ты должен быть человеком, сейчас такие времена. Надо нормально общаться,
– поделился Константин Войтенко.
Он не считает, что шквал разводов во время войны – это проблема. По его мнению, сейчас гораздо важнее, что семьи разрушаются не из-за кризиса в отношениях, а из-за гибели одного из партнеров. Так что, похоже, актер безболезненно переживает расставание и думает только о том, как остаться хорошим отцом для 6-летней дочери Эмилии.
"Моя задача какая. Я отец. Если у меня не получилось с женой, нужно, чтобы у меня получилось с ребенком. Я должен быть нормальным хорошим отцом. В наше время, когда разрушаются семьи не только из-за развода, надо фокусироваться на хорошем", – добавил Войтенко.
Константин Войтенко с дочерью Эмилией / Фото из инстаграма Валентины Марининой
- Напомним, в сентябре 2021 года Константин Войтенко рассказал о ссоре с женой. Валентина якобы обиделась на него за участие в проекте "Танцы со звездами", на который провалила кастинг как танцовщица. Поэтому они обратились к психологу.
- Однако девушка обвинила мужа и шоу во лжи. Как выяснилось, их брак дал трещину еще в апреле, и "Танцы со звездами" здесь ни при чем. Супруги не жили вместе и обратились к семейному терапевту из-за "токсичных отношений", а не из-за ее зависть и нереализованности.
- Потом Войтенко объявил истинную причину сложных отношений с Валей: "Если глобально и честно – нечестность в самом начале. Когда ты додумываешь за человека, что он может быть вот таким, когда ты не принимаешь его таким, какой он есть, хочешь переделать его".