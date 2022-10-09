Звезда сериала "Домик на счастье" Константин Войтенко с недавних пор официально холостяк. Он порвал с женой Валентиной Марининой, в браке с которой прожил семь лет. Похоже, развелись они мирно и без скандалов, ведь распускать сплетни друг о друге не хотят и все еще общаются.

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Константин Войтенко впервые прокомментировал развод

Мне кажется, что самое важное сейчас – оставаться человеком. Не важно, что у тебя происходит. Ты должен быть человеком, сейчас такие времена. Надо нормально общаться,

– поделился Константин Войтенко.

Он не считает, что шквал разводов во время войны – это проблема. По его мнению, сейчас гораздо важнее, что семьи разрушаются не из-за кризиса в отношениях, а из-за гибели одного из партнеров. Так что, похоже, актер безболезненно переживает расставание и думает только о том, как остаться хорошим отцом для 6-летней дочери Эмилии.

"Моя задача какая. Я отец. Если у меня не получилось с женой, нужно, чтобы у меня получилось с ребенком. Я должен быть нормальным хорошим отцом. В наше время, когда разрушаются семьи не только из-за развода, надо фокусироваться на хорошем", – добавил Войтенко.

Константин Войтенко с дочерью Эмилией / Фото из инстаграма Валентины Марининой