Зірка серіалу "Будиночок на щастя" Костянтин Войтенко віднедавна офіційно холостяк. Він порвав з дружиною Валентиною Марініною, у шлюбі з якою прожив сім років. Схоже, розлучилися вони мирно й без скандалів, адже розпускати плітки одне про одного не хочуть і все ще спілкуються.

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Костянтин Войтенко вперше прокоментував розлучення

Мені здається, що найважливіше зараз – залишатися людиною. Неважливо, що в тебе відбувається. Ти повинен бути людиною, зараз такі часи. Треба нормально спілкуватися,

– поділився Костянтин Войтенко.

Він не вважає, що шквал розлучень під час війни – це проблема. На його думку, зараз куди важливіше, що сім'ї руйнуються не через кризу в стосунках, а через загибель одного з партнерів. Тож, схоже, актор безболісно переживає розставання й думає лише про те, як залишитися хорошим батьком для 6-річної доньки Емілії.

"Моє завдання яке. Я батько. Якщо в мене не вийшло з дружиною, потрібно, щоб в мене вийшло з дитиною. Я повинен бути нормальним гарним батьком. У наші часи, коли руйнуються сім'ї не тільки через розлучення, треба фокусуватися на доброму", – додав Войтенко.

Костянтин Войтенко з донькою Емілією / Фото з інстаграму Валентини Марініної