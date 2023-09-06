Угрожает судом и обвиняет во лжи: экс-жена Войтенко показала переписку с актером

Скандал вокруг Константина Войтенко набирает обороты. На днях его бывшая супруга обвинила актера в домашнем насилии. Знаменитость не комментирует обвинения, однако активно переписывается с Валентиной Марининой.

Танцовщица в инстаграм-сторис показала сообщение от Войтенко. Актер угрожает бывшей жене судом за публичную ложь.

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Маринина опубликовала скриншоты переписки с бывшим мужем. Константин Войтенко обвиняет ее во лжи и угрожает иском в суд.

На твою клевету будет ответ. Я не допущу, чтобы на меня врали… И если ты хочешь врать публично – будет суд,

– заявил Войтенко.

Актер заявляет, что у него есть видеодоказательства, где Валентина якобы бросается на него в машине при ребенке. Он называет бывшую жену "больной".



Константин Войтенко обвинил экс-жену во лжи / Скриншот

Константин также угрожает бывшей жене судом, если она будет настраивать их дочь против него. Он обещает обнародовать аудиозапись, где мама Марининой якобы говорит, что она "убивает ребенка".

"Как вам такая манипуляция? А теперь представьте каплями, мягко, каждый день, постепенно, 6 лет", – спросила Маринина.



Маринина показала переписку с актером / Скриншот

Кроме того, в переписке Войтенко отрицает обвинения в притязаниях от других девушек и заявляет, что у него есть только одна женщина, с которой он узнал, что такое "настоящая любовь".

Константина Войтенка обвинили в домашнем насилии