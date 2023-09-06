Погрожує судом та звинувачує в брехні: ексдружина Войтенка показала листування з актором

Скандал довкола Костянтина Войтенка набирає обертів. Днями його колишня дружина звинуватила актора в домашньому насильстві. Знаменитість не коментує звинувачення, проте активно листується з Валентиною Марініною.

Танцівниця в інстаграм-сторіс показала повідомлення від Войтенка. Актор погрожує колишній дружині судом за публічну брехню.

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Марініна опублікувала скриншоти листування з колишнім чоловіком. Костянтин Войтенко звинувачує її у брехні та погрожує позовом до суду.

На твій наклеп буде відповідь. Я не допущу, щоб на мене брехали… І якщо ти хочеш брехати публічно – буде суд,

– заявив Войтенко.

Актор заявляє, що має відеодокази, де Валентина нібито кидається на нього в машині при дитині. Він називає колишню дружину "хворою".



Костянтин Войтенко звинуватив ексдружину в брехні / Скриншот

Костянтин також погрожує колишній дружині судом, якщо вона буде налаштовувати їхню дочку проти нього. Він обіцяє оприлюднити аудіозапис, де мама Марініної нібито каже, що вона "вбиває дитину".

"Як вам така маніпуляція? А тепер уявіть краплинами, м'яко, щодня, поступово, 6 років", – запитала Марініна.



Марініна показала листування з актором / Скриншот

Крім того, у листуванні Войтенко заперечує звинувачення у домаганнях від інших дівчат та заявляє, що в нього є лише одна жінка, з якою він дізнався, що таке "справжнє кохання".

Костянтина Войтенка звинуватили у домашньому насильстві