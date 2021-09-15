Константин Войтенко из "Танцев со звездами" раскрыл детали ссоры с женой
Источник:инстаграм Константина Войтенко
Во 2 выпуске "Танцев со звездами", посвященном любви, Константин Войтенко раскрыл правду о ссоре с женой Валентиной. Его семейная драма вызвала шквал обсуждения в сети. Через несколько дней после публичной огласки актер рассказал, что же на самом деле происходит в их отношениях.
С женой Константин Войтенко поссорился из-за участия в "Танцах со звездами". Актера пригласили в проект как звезду, а Валентина провалила кастинг танцовщиц. С тех пор их брак дал трещину. Чтобы дело не дошло до развода, супруги обратились к психологу.
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Однако звезда сериала "Когда мы дома" спокойно реагирует на недоразумения с любимой. По мнению Константина Войтенко, кризисные периоды случаются во всех семьях.
Думаю, в отношениях у всех без исключения бывают сложные периоды. У кого-то вызваны ревностью, у кого-то – чувством недореализованности, у кого-то – недооцененности,
– заметил участник "Танцев со звездами".
Он подчеркнул, что безумно любит Валентину и их семью, поэтому будет бороться за счастливый финал.
"Проще всего развернуться, забить и плыть по течению небытия. Гораздо сложнее работать над собой, своими ошибками, анализировать, научиться не просто слушать, а слышать свою вторую половинку и быть услышанным", – высказался Константин Войтенко.
Константин Войтенко с женой Валентиной / Фото из инстаграма участника "Танцев со звездами"
Напомним, во 2 выпуске "Танцев со звездами" не только Константин Войтенко раскрыл личную драму.
- Экс-подопечная Монатика Lida Lee призналась, что более двух лет была в абьюзивных отношениях. За это время она обесценила себя как женщину, как артистку.
- Зато Евгения Власова рассказала, что никогда не любила своего мужа – продюсера группы "ВИАГра" Дмитрия Костюка. С бывшим она якобы развелась потому, что забеременела.
Полный текст публикации Константина Войтенко:
Поговорим о любви? Темой последнего эфира на "Танцах со звездами" была любовь. Прошло два дня после. Почитав и проанализировав комментарии, я хочу вот что сказать.
Я люблю свою жену. Я безумно люблю нашу семью. Я люблю, но любовь не бывает идеальной. Думаю, в отношениях у всех без исключения бывают сложные периоды. У кого-то вызванные ревностью, у кого-то – чувством недореализованности, у кого-то – недооцененности. Причин масса, как и ситуаций!
Сдаться в такие моменты проще всего. Проще всего развернуться, забить и плыть по течению небытия. Гораздо сложнее работать над собой, своими ошибками, анализировать, научиться не просто слушать, а слышать свою вторую половинку и быть услышанным. Прорабатывать все обиды и проживать все моменты вместе.