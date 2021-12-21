В 9 выпуске шоу "Україна має талант" завершились потрясающие кастинги. В конце судьи отобрали 11 участников, достойных грандиозного финала. Но этот выбор был не из легких.

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Евгений Кот о финалистах "Україна має талант"

Судья проекта рассказал, что вместе с другими членами жюри он выбирал талантливых украинцев из разных жанров. Однако в каждом из них наблюдалась безумная конкуренция.

Мы отобрали очень сильных артистов разных жанров: пилон, вокал, танцы, акробатика, цирковое искусство, иллюзия. Конкуренция невероятная – 10 участников на место в финале! Выбрать из них одного лучшего представителя своего жанра казалось нереальным, ведь во время отборов наши мысли и голоса не всегда были единодушны,

– рассказал танцор.

Но несмотря на все споры и ссоры Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот выбрали 11 лучших.

"Мы довольны составом финалистов и теперь с нетерпением ждем решения зрителей – ведь в финале именно вы выбираете лучший талант Украины", – подытожил Евгений Кот.

Евгений Кот / Фото из инстаграма Евгения Кота

Уже 25 декабря состоится долгожданный финал "Україна має талант". Своим голосованием зрители смогут выбрать самого талантливого из 11 лучших.

Кто попал в финал "Україна має талант"