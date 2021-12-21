У 9 випуску шоу "Україна має талант" завершилися приголомшливі кастинги. Наприкінці судді відібрали 11 учасників, достойних грандіозного фіналу. Та цей вибір був не з легких.

Цікаво "Україна має талант" 9 випуск: як пройшла запекла боротьба за останні місця у шоу

Євген Кот про фіналістів "Україна має талант"

Суддя проєкту розповів, що разом з іншими членами журі він обирав талановитих українців з різних жанрів. Однак у кожному з них спостерігалась шалена конкуренція.

Ми відібрали дуже сильних артистів різних жанрів: пілон, вокал, танці, акробатика, циркове мистецтво, ілюзія. Конкуренція неймовірна – 10 учасників на одне місце у фіналі! Обрати з них одного найкращого представника свого жанру здавалося нереальним, адже під час відборів наші думки та голоси не завжди були одностайними,
– розповів танцівник.

Та попри всі суперечки та сварки Ксенія Мішина, Сергій Притула і Євген Кот таки обрали 11 найкращих.

"Ми задоволені складом фіналістів і тепер з нетерпінням чекаємо на рішення глядачів – адже у фіналі саме ви обираєте найкращий талант України", – підсумував Євген Кот.


Євген Кот / Фото з інстаграму Євгена Кота

Вже 25 грудня відбудеться довгоочікуваний фінал "Україна має талант". Своїм голосуванням глядачі матимуть змогу обрати найталановитішого з 11 кращих.

Хто потрапив до фіналу "Україна має талант"

  1. Менталісти Mind2Mind,
  2. bone breaker Михайло Макаров,
  3. художники світлом Наталія Лебердюк та Денис Матросов,
  4. повітряний акробат Ельдар Юлдашев,
  5. акробати на роликах Євген і Влада,
  6. повітряна гімнастка Єлизавета Крутікова,
  7. музичний гурт Zapal,
  8. вокаліст Артем Галіс,
  9. танцівник на пілоні Дмитро Політов,
  10. спортсмен Станіслав Скочко,
  11. вокаліст Артем Фесько.