За девять недель кастингов шоу "Україна має талант" судьи Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот дали "билеты" в следующий отбор шоу аж 110-и участникам! Лишь 11 из них получили шанс попасть в единый прямой эфир проекта. Кто они – смотрите дальше.
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Финалисты шоу Україна має талант 2021
Mind2Mind
Україна має талант 2021: выступление Mind2Mind
Михаил Макаров
Україна має талант 2021: выступление Михаила Макарова
Наталья Лебердюк и Денис Матросов
Україна має талант 2021: выступление Натальи Лебердюк и Дениса Матросова
Эльдар Юлдашев
Україна має талант 2021: выступление Эльдара Юлдашева
Евгений и Влада
Україна має талант 2021: выступление Евгения и Влады
Елизавета Крутикова
Україна має талант 2021: выступление Елизаветы Крутиковой
Группа Zapal
Україна має талант 2021: выступление группы Zapal
Артем Галис
Україна має талант 2021: выступление Артема Галиса
Дмитрий Политов
Україна має талант 2021: выступление Дмитрия Политова
Станислав Скочко
Україна має талант 2021: выступление Станислава Скочко
Артем Фесько
Україна має талант 2021: выступление Артема Фесько