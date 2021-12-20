За девять недель кастингов шоу "Україна має талант" судьи Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот дали "билеты" в следующий отбор шоу аж 110-и участникам! Лишь 11 из них получили шанс попасть в единый прямой эфир проекта. Кто они – смотрите дальше.

Не пропустите! "Україна має талант" 9 выпуск: как прошла упорная борьба за последние места в шоу

Финалисты шоу Україна має талант 2021

Mind2Mind

Україна має талант 2021: выступление Mind2Mind

Михаил Макаров

Україна має талант 2021: выступление Михаила Макарова

Наталья Лебердюк и Денис Матросов

Україна має талант 2021: выступление Натальи Лебердюк и Дениса Матросова

Эльдар Юлдашев

Україна має талант 2021: выступление Эльдара Юлдашева

Евгений и Влада

Україна має талант 2021: выступление Евгения и Влады

Елизавета Крутикова

Україна має талант 2021: выступление Елизаветы Крутиковой

Группа Zapal

Україна має талант 2021: выступление группы Zapal

Артем Галис

Україна має талант 2021: выступление Артема Галиса

Дмитрий Политов

Україна має талант 2021: выступление Дмитрия Политова

Станислав Скочко

Україна має талант 2021: выступление Станислава Скочко

Артем Фесько

Україна має талант 2021: выступление Артема Фесько