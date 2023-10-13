Кондратюк назвал Козловского лжецом и объяснил, почему забирает его военную зарплату

Продюсер Игорь Кондратюк после молчания прокомментировал разгоревшийся вокруг него скандал и его бывшего подопечного Виталия Козловского. Он заявил, что артист лжет и отдал только 2 процента долга.

Кондратюк также ответил, сколько денег ему должен Козловский. Добавим, что сеть бурно реагирует на конфликт между артистами, а звезды стают на сторону Виталия.

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Накануне Виталий Козловский публично подтвердил, что бывший продюсер забирает львиную долю его военной зарплаты. После этого заявления Игорь Кондратюк не удержался и написал немалый пост в фейсбуке.

Что ответил Кондратюк

Продюсер назвал Козловского лжецом и признался, что артист вернул ему совсем скудную сумму от долга.

Здесь один заслуженный певец, орденоносец по имени Виталий Козловский разносит "новость" о том, что я во время войны забираю "львиную долю" его военной зарплаты. Он, как всегда - обманывает, хотя целесообразнее употребить слово "лжет",

– заявил Кондратюк.

Продюсер также обратился к звездным коллегам, защищающим певца. Он подчеркнул, что не забирает всю зарплату защитника и не имеет права запретить исполнительной службе взимать деньги с Козловского. По его мнению, такие "защитники" испытывают большие проблемы с критическим мышлением.

Сколько продюсер забирает у Козловского

В пользу Кондратюка взимается 1/5 часть зарплаты Козловского.

"Стягивание делается по закону… В августе я получил 4 608,26 гривен, в сентябре – 4 586,70 гривен. Повторяю, это – 20% от нынешней зарплаты Козловского", – выразился Кондратюк.

Рассказал Кондратюк и о том, сколько долга Козловский ему вернул. По его словам:

за 2019 и 2020 годы артист оплатил ноль гривен,

за 2021 год – 28 627,11 гривен,

за 2022 год – 4 981,22 гривен,

за 2023 год – 9194,96 гривен.

Пока в общей сложности аж 42 803,29 грн. Где-то 2% от суммы, которую он, неразумный рецидивист-нарушитель авторского права, задолжал. Информация о судах открыта,

– добавил продюсер.

Кондратюк в конце сообщения неожиданно обратился к Козловскому. Он пожелал артисту удачной службы и возвращения с победой.

"Дай много концертов, отдай свой позорный долг и, пожалуйста, будь в дальнейшем законопослушным гражданином", – иронично написал продюсер.

В комментариях Кондратюк также предположил, что Козловский поймал звезду и не смог спокойно уйти от продюсера, объявил себя правообладателем своих песен. А он решил, что его принципы таковы, что "вор должен сидеть".



Кондратюк прокомментировал конфликт с Козловским / Скриншот

Что известно о скандале между Кондратюком и Козловским