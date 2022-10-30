Игорь Кондратюк вспомнил ссору с Оксаной Марченко в 2014 году из-за Донбасса
Источник:Rostyslove Production
Продюсер Игорь Кондратюк долгое время дружил с предательницей Оксаной Марченко. Но в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, они поссорились из-за разных взглядов на ситуацию.
Теперь у Кондратюка нет никаких отношений с Оксаной Марченко. Он не следит за ее высказываниями и не знает, где она сейчас.
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Ссора Игоря Кондратюка и Марченко
Продюсер подчеркнул, что Марченко – предательница. Она после марта 2014 продолжала подыгрывать россиянам, поэтому по-другому назвать нельзя. Также Кондратюк отметил, что его отношения с Марченко ухудшились как раз после начала войны в Донбассе. В 2014 году они поссорились из-за этого.
В 2014 году Кондратюк написал в фейсбуке по Донбассу. Тогда Марченко сказал, что она не права, что странно слышать то, что она говорит.
Я ей сказал, что донецкая история – это сепаратизм. Это вмешательство России. И если украинцы сейчас скажут: "Какая разница", то это не украинцы. Мы просто уничтожим свое государство. Она меня не поняла. Оксана сказала, что нужно понимать тех людей. Я ответил: "Людей, которые не пускают ВСУ на свою территорию, невозможно понять, потому что согласно конституции Украины ВСУ могут стоять от Луганска до Львова". С тех пор мы с ней чай не пили. Наши отношения остыли. Понял, что это бред. Говорил, что она у обручальных у безумного кума,
– поделился Кондратюк.
Игорь Кондратюк уже не первый раз за время полномасштабной войны высказывается об изменнице Марченко, с которой долго работал на телевизионных проектах.
- По заверению шоумена, свою первую работу на телевидении кума путина получила заслуженно, ведь на тот момент у нее не было никаких связей.
- Кондратюк и Марченко не раз показывали дружеские отношения во время съемок в талант-шоу. По словам продюсера, тогда жена Медведчука имела проукраинскую позицию.
- Шоумен публично раскаивается за то, что не ушел из проекта весной 2014 года, когда рассорился с женой Медведчука из- за событий на Донбассе.
- Игорь Кондратюк тремя словами охарактеризовал Оксану Марченко, а также рассказал, какими были его встречи с Виктором Медведчуком.
- Кондратюку написали, что он вроде бы дружил с Оксаной Марченко. Но он поспешил это опровергнуть.