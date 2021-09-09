Концерты коллектива запланированы на 25 – 26 сентября во названием "Антитела – Lviv Edition". Там музыканты обещают исполнить свои лучшие композиции под световое шоу от "Рожевих дів" до "Маскараду", от "Маямі" и "Вибирай" до "Вірила" и "ТДМЕ", от "Завжди моя" и "У книжках" до "Танцюй" и "Люди як кораблі!".

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"Антитела готовят особый лайнап, который прозвучит только один раз и только во Львове. Такого концерта больше не будет нигде", – обещают организаторы концерта.

Мы сыграем те лирические песни, которые обычно не попадают в концертную программу, а также известные хиты, без которых невозможен ни один наш концерт. И конечно, приглашаем не только львовян, а наших поклонников со всей страны, ведь такой концерт больше не повторится. Да, это будет что-то необычное не только для поклонников, но и для нас,

– поделился Тарас Тополя.

В своем инстаграме группа "Антитела" разместила текст стихотворения и видеоролик, где рассказывает о Львове и атмосфере, в которой находится каждый, кто туда приезжает.

Антитела – Lviv edition

Хтось їде до Львова, щоб випити кави

і мріє тихенько хоча б один раз

В лакованих мештах в кафе біля брами

Спинити на мить філіжанкою час.

Хтось їде до Львова, бо там атмосфера

Така, що її більш немає ніде.

І тут сперечатися важко, й чи треба?

Бо це ж аксіома, бо що є – то є.

Летить хтось до Львова, бо скучив безмежно.

Летить хтось на оперу, театр, джаз.

І ми не змогли, ми – Львовозалежні

нарешті летим із концертом до вас.

Лише два концерти, і два особливі

Як галицький гонор, як вранішній Львів.

Пісень часом витриманих, і любимих

Зіграєм багато, поміж хітів.

Такое видеоприглашение очень пришлось по душе жителям Львова, поэтому они поблагодарили группу в комментариях за теплые слова: