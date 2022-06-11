На концерте Нино Катамадзе: Верка Сердючка впервые за время войны выступила в метро

На днях в Киев приехала Нино Катамадзе. Она дала концерт в Киеве, на котором также выступила Верка Сердючка.

Вчера вечером, 10 июня, на станции метро в Киеве прошел концерт для военных, волонтеров и жителей и гостей столицы. На мероприятии выступили Нино Катамадзе и Верка Сердючка, сообщает 24 канал.

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Верка Сердючка выступила в метро

Концерт прошел на станции метро Майдан Незалежности. Сначала перед зрителями выступила Нино Катамадзе. Она исполнила не только свои хиты, но и спела по-украински – песню "Чорнобривці". Ей аккомпанировал на рояле Николоз Рачвели.

Впоследствии на сцену вышла Верка Сердючка (Андрей Данилко). Она впервые за время войны выступила для людей. Артистка исполнила хит "Геть з України, москаль некрасивий". Напомним, что эту фразу Верка Сердючка использовала в одном из своих стендапов в 90-х. Уже впоследствии этот фрагмент в своей песне использовала Jerry Heil. Также она вспомнила Зеленского, Кима и Арестовича.

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Недавние выступления в поддержку Украины

MamaRika недавно выступила на благотворительном концерте в Киеве "100 дней несокрушимости Украины". "Каждая новая встреча с вами – это ритуал, обмен энергиями, эмоции вышедшие на новый уровень восприятия. Каждое слово, каждая песня теперь приобрела другое содержание и проживается очень глубоко".

Группа "Друга Ріка" выступает в городах Европы с благотворительным туром "Кто, если не мы?". Все средства идут на нужды вооруженных сил Украины и гуманитарную помощь.

, грузинская певица Нино Катамадзе также планирует визит во Львов. Она приедет туда 12 июня и станет гостьей на благотворительной ярмарке-встрече, которую организует Львовская национальная филармония. Филармония стала центром гуманитарной помощи, доказывающей, что культура не может оставаться вне политики. Цель встречи – сбор средств на нужды 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которая базируется во Львове, в том числе 4 авто и термовизионные дроны.