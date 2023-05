Через день после того, как 74-летний король Чарльз ІІІ и 75-летняя королева Камилла были официально коронованы на исторической церемонии в Вестминстерском аббатстве, они посетили коронационный концерт. В первом ряду рядом с ними сидели Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. 5-летний Луи, который повеселил общественность во время коронации, остался дома.

Среди других членов королевской семьи присутствовали герцог, герцогиня Эдинбургская, принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон, которой не было на коронации 6 мая. Также дочь принцессы Анны Зара Тиндолл с мужем Майком, принцессы Беатрис и беременная Евгения. Примечательно, что позади Чарльза ІІІ сидел премьер-министр Риши Сунак с супругой.

Принц Уильям растрогал речью на концерте к коронации

Принц Уэльский имел особую роль в коронационном концерте как наследник престола. В Виндзорском замке он произнес специальную речь, посвященную отцу. Он отметил его служение Содружеству, идеи сохранения природы и окружающей среды, благотворительные инициативы и поддержку различных конфессий.

Как сказала моя бабушка, когда она была коронована: "Коронации – это декларация наших надежд на будущее". И я знаю, что она там, наверху, нежно наблюдает за нами. Она была бы гордой матерью… Папа, мы все так гордимся тобой,

– сказал принц Уильям.

После этих слов король Чарльз III расплылся в улыбке (смотрите на 58 секунде).

Речь принца Уильяма на коронационном концерте: смотрите видео онлайн

Какие звезды выступили на коронационном концерте

Хедлайнерами коронационного концерта стали Лайонел Ричи с треком All Night Long и Кэти Перри, которая попала в конфуз в Вестминстерском аббатстве. Они оба тесно связаны с Чарльзом ІІІ – артистка была послом его благотворительной организации The British Asian Trust, которая борется с бедностью в Южной Азии, а певец – послом организации, предоставляющей малоимущей молодежи ресурсы, чтобы реализовать свой потенциал.

Кэти Перри на коронационном концерте: видео

Кроме того, в Виндзорском замке выступил итальянский тенор Андреа Бочелли в дуэте с британским оперным певцом Брином Терфелем. Они исполнили песню You'll Never Walk Alone. Также выступали группа Take That с Робби Уильямсом, Фрея Райдингс, Николь Шерзингер и другие знаменитости.

Однако главным моментом вечера стало то, что все, включая короля Чарльза III и королеву Камиллу, поднялись, чтобы потанцевать под All Night Long в исполнении Ричи.

Чарльз ІІІ танцует под All Night Long на коронационном концерте: видео