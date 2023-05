Через день після того, як 74-річний король Чарльз ІІІ і 75-річна королева Камілла були офіційно короновані на історичній церемонії у Вестмінстерському абатстві, вони відвідали коронаційний концерт. У першому ряду поряд з ними сиділи Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми – принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. 5-річний Луї, який повеселив громадськість під час коронації, залишився вдома.

До теми Кейт Міддлтон та принц Вільям влаштували сюрприз виходом до публіки у Віндзорі: радісні фото

Серед інших членів королівської сім'ї були присутні герцог, герцогиня Единбурзькі, принц Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон, якої не було на коронації 6 травня. Також донька принцеси Анни Зара Тіндолл з чоловіком Майком, принцеси Беатріс і вагітна Євгенія. Примітно, що позаду Чарльза ІІІ сидів прем'єр-міністр Ріші Сунак з дружиною.

Принц Вільям розчулив промовою на концерті до коронації

Принц Уельський мав особливу роль на коронаційному концерті, як спадкоємець престолу. У Віндзорському замку він виголосив спеціальну промову, присвячену батьку. Він наголосив на його служінні Співдружності, ідеї збереження природи та навколишнього середовища, благодійних ініціативах і підтримці різних конфесій.

Як сказала моя бабуся, коли вона була коронована: "Коронації – це декларація наших надій на майбутнє". І я знаю, що вона там, нагорі, ніжно спостерігає за нами. Вона була б гордою матір'ю… Тату, ми всі так пишаємося тобою,

– сказав принц Вільям.

Після цих слів король Чарльз ІІІ розплився в усмішці (дивіться на 58 секунді).

Промова принца Вільяма на коронаційному концерті: дивіться відео онлайн

Які зірки виступили на коронаційному концерті

Хедлайнерами коронаційного концерту стали Лайонел Річі з треком All Night Long і Кеті Перрі, яка втрапила у конфуз у Вестмінстерському абатстві. Вони обоє тісно пов'язані з Чарльзом ІІІ – артистка була амбасадоркою його благодійної організації The British Asian Trust, яка бореться з бідністю в Південній Азії, а співак – послом організації, яка надає незаможній молоді ресурси, щоб реалізувати свій потенціал.

Кеті Перрі на коронаційному концерті: відео

Крім того, у Віндзорському замку виступив італійський тенор Андреа Бочеллі у дуеті з британським оперним співаком Бріном Терфелем. Вони виконали пісню You'll Never Walk Alone. Також виступали гурт Take That з Роббі Вільямсом, Фрея Райдінгс, Ніколь Шерзінгер та інші знаменитості.

Однак головним моментом вечора стало те, що всі, включаючи короля Чарльза ІІІ та королеву Каміллу, піднялися, щоб потанцювати під All Night Long у виконанні Річі.

Чарльз ІІІ танцює під All Night Long на коронаційному концерті: відео