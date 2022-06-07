"Коллега, к сожалению, погиб": Цыбульская рассказала, кто ли из ее близких воюет на фронте

Украинская певица Оля Цыбульская рассказала, что многие ее коллеги и друзья находятся в войске и защищают страну. Один из эксведущих хитпарада на М1, к сожалению, недавно погиб.

По словам артистки, у нее много друзей, которые на фронте. Она пытается с ними часто держать контакт и подбадривать. Один из них даже вернул ее "к жизни".

Интервью полностью Не откладывайте жизнь на потом, – интервью с Олей Цыбульской об Ирпене, шоубизе и Евровидении

Бывает, что несколько дней нет связи, а потом ждешь смску или ждешь звонок, и на душе становится теплее. Один мой коллега, с которым мы работали на М1, к сожалению, погиб, недавно появилась новость. Еще служат ребята из М1, которые профессиональные военные и тоже вели хит-парад,

– призналась Цыбульская.

Один коллега Оли, Карим, который тоже служит, в первые дни полномасштабного вторжения привел в себя певицу. Тогда звезда находилась в депрессии из-за оккупации Ирпеня, где были родители, и вообще тяжело проживала все события.

"Он меня и привел в чувство, когда я сидела в углу с немытой головой 5 дней и не разговаривала. Он мне сказал: "Включи камеру, я хочу на что-то прекрасное посмотреть. Мне нужно, здесь столько ужаса, столько этой боли, что я хочу увидеть что-то человеческое". И я тогда говорю: "Извини, я не могу, потому что я выгляжу как чмо, я не в силах пойти умыться". И он меня тогда как-то будто разбудил: "Мы ради таких, как ты, ради женщин, сестер и матерей наших детей здесь стоим, ты что. Быстро, я даю тебе час, жду хороших фоток», – рассказала женщина.

Она добавила, что пообещала всем знакомым, которые воюют, по возвращению сварить борщ: "Давайте, рас**буйте тех окупантов, и бегом ко мне на борщ. Сало достану".

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