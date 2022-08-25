"Она бы сменила риторику": что думает Коля Серга о позиции родителей предательницы Тодоренко

Военный и певец Коля Серга высказался о Регине Тодоренко и ее родителях. Он считает, что мама и отец молча поддерживают ее позицию.

Украинский певец и поэт Коля Серга, который служит в ВСУ, в очередной раз высказался о молящейся о войне Регине Тодоренко. Он считает, что ее родители поддерживают звездную дочь и ее позицию.

К теме Я разочарован, – Даниэль Салем обратился к Потапу, который до сих пор отсиживается за границей

Коля Серга о родителях Тодоренко

Коля рассказал, что точно может ответить только за брата Регины, ведь однажды они виделись с его знакомым.

"Однажды мы поехали в Одессу за разрешением, когда я себе снайперское оружие приобрел. Мы с Даниэлем Салемом подъезжали к полиции, чувак сказал, что он знает брата Регины, знает, где он находится. Я говорю: "Так давайте его в терроборону". Контрпозиция. Потому что он говорит, что он против России, я говорю: "Пусть не словом, а делом". Но дальше этой беседы дело не пошло".

Относительно родителей Тодоренко – Коля Серга считает, что если бы они четко выступали против войны России против Украины – это было бы известно.

Я думаю, если бы они не поддерживали, мы бы узнали об этом. И если бы не было этой поддержки родителями, то тогда они были бы в антиподе – в противостоянии с Региной. Мне кажется, она изменила бы риторику. Хотя я могу ошибаться,

– прокомментировал артист.

Невозможно откупиться, – о вреде Тодоренко для Украины

, мама Регины Тодоренко нарушала молчание только однажды в инстаграме. Там она поздравляла дочь с днем рождения, звала ее домой и вообще не упоминала о войне.

Коля Серга также поделился, что не верит, что Регина Тодоренко могла непублично помогать Украине. И даже если бы она прибегала к этому, деньги не смогут отбелить ее репутацию.

Теперь другая ситуация. Сейчас война и она черно-белая. Если до этого были какие-то варианты сомневаться, что происходит, то сейчас никаких сомнений нет и даже самый тупый человек видит, что происходит. И занимает позицию – за или против. Сейчас нельзя быть посередине,

– эмоционально сказал музыкант.

"Я считаю, что никакие деньги не смогут компенсировать тот вред, который наносит Регина своей позицией. Потому что она камертон большой части населения. Если бы она была российским блогером, это была бы немного другая история. Она – одесситка. Она украинская телеведущая, которая стала популярной благодаря украинскому телешоу. Поэтому это не только для нас, это и для россиян. Они смотрят на нее и через нее пытаются выстроить свое мнение, свое отношение. Если Регина воспринимает все то, что происходит в Украине как фарс, как политические игры, как внутреннюю войну, то тот же месседж она транслирует в свою аудиторию. А на что ты даешь деньги, если ты соучастник происходящего. От такого невозможно откупиться".

Полное интервью с Колей Сергой (о Тодоренко с 10:54): смотрите видео онлайн