Коля Серга будет снайпером: на каком этапе его обучения

Украинский певец Коля Серга с первых дней войны присоединился к одесской терробороне. Сначала он был обычным солдатом на дежурство, а теперь начал обучение снайперу.

Коля Серга присоединился к числу звездных коллег, вставших на защиту Украины с оружием в руках. Война застала его в Одессе и именно там артист вступил в территориальную оборону.

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Коля Серга о службе в терробороне Уже несколько лет Коля жил в Киеве. В ночь с 23 на 24 февраля он был в Одессе, потому что остановился там по дороге на концерт в Николаеве. В Одессе тоже живет мама исполнителя. 26 февраля Сергея решил пойти в терроборону. Придя в военкомат, подписал приказ о мобилизации. Тогда растерялся, но понимал, что дороги назад нет. Сейчас у него звание младшего лейтенанта, поскольку заканчивал военную кафедру.

Это решение было иррациональным, оно было интуитивным и скорее необдуманным. Потому что мне было страшно идти,

– признался артист.

За 4 месяца войны Серга неоднократно был на дежурствах, рыл окопы, строил блиндажи, занимался тактическими занятиями с нашими защитниками. Теперь он выбрал для себя профессию сапера и уже овладевает ее.

Сейчас я начал обучение на снайпера. Первую часть прошел, сейчас будет вторая. Я выбрал себе идеальную винтовку,

– поделился воин.

Теперь Коля точно знает, что будет делать, если увидит Путина: "Идеально, чтобы он был в прицеле моего ружья. Тогда я просто выстрелю".

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