Украинские военные продвигаются в Херсонской области и совершают контрнаступление. Там находится и ресторатор и телеведущий Даниэль Салем.
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Даниэль Салем показал "жилье" бойцов ВСУ
Ресторатор снял короткий ролик, в котором показал свою однокомнатную квартиру. На самом деле это был окоп, покрытый черным полиэтиленом. В подписи под видео он пошутил о помещении бойцов Вооруженных Сил.
Сдам однокомнатную квартиру в Херсонской области. Меры однотипные, но скучно не бывает. Соседи шумные, но и нам пошуметь можно. Удобства – там, где удобно. Вид победы. Слава Украине!
– поделился Даниэль Салем.
"Квартира" Даниэля Салема в Херсонской области: смотрите видео
Поклонники в комментариях подыгрывают Салему и благодарят его за службу:
- "Брат, держись. Да, и за сколько дом?";
- "Держитесь и спасибо";
- "Спасибо вам большое. Берегите себя. Верю в вас, наши лучшие, и победу";
- "Пожалуйста, береги себя";
- "Пусть Бог бережет вас, а вы нас! Верим в ВСУ! Слава Украине";
- "настоящий герой";
- "В таких "квартирах" шутите… Пусть вас Бог оберегает. На войне главное остаться живым, поэтому берегите себя и собратьев";
- "Только победы и только живы";
- "Держитесь! Я лично всегда после отбоя тревоги говорю всем спасибо! Пусть бережет Бог каждого защитника и украинца! Верим в наше ВСУ! Вы все лучшие!".