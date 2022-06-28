Украинские военные продвигаются в Херсонской области и совершают контрнаступление. Там находится и ресторатор и телеведущий Даниэль Салем.

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Даниэль Салем показал "жилье" бойцов ВСУ

Ресторатор снял короткий ролик, в котором показал свою однокомнатную квартиру. На самом деле это был окоп, покрытый черным полиэтиленом. В подписи под видео он пошутил о помещении бойцов Вооруженных Сил.

Сдам однокомнатную квартиру в Херсонской области. Меры однотипные, но скучно не бывает. Соседи шумные, но и нам пошуметь можно. Удобства – там, где удобно. Вид победы. Слава Украине!

– поделился Даниэль Салем.

"Квартира" Даниэля Салема в Херсонской области: смотрите видео

Поклонники в комментариях подыгрывают Салему и благодарят его за службу:

"Брат, держись. Да, и за сколько дом?";

"Держитесь и спасибо";

"Спасибо вам большое. Берегите себя. Верю в вас, наши лучшие, и победу";

"Пожалуйста, береги себя";

"Пусть Бог бережет вас, а вы нас! Верим в ВСУ! Слава Украине";

"настоящий герой";

"В таких "квартирах" шутите… Пусть вас Бог оберегает. На войне главное остаться живым, поэтому берегите себя и собратьев";

"Только победы и только живы";

"Держитесь! Я лично всегда после отбоя тревоги говорю всем спасибо! Пусть бережет Бог каждого защитника и украинца! Верим в наше ВСУ! Вы все лучшие!".

Напомним, еще несколько дней назад Даниэль Салем был под Николаевом, где попал под обстрел. Он получил контузию: "У меня потеря слуха на левое ухо, сказали, что не знают, вернется ли и легкая контузия. К счастью, мы не потеряли никого. Много не могу сказать, могу сказать, что мы справились с заданием. Одного прооперировали, там четыре таких, хороших обломка в ноге, но все в порядке. Там была стрельба полным ходом, РПГ обломочные, потом, когда уже разозлились, они начали нас забрасывать всем, чем можно".