Певица Мика Ньютон после начала полномасштабной войны начала задумываться о том, как ее заставлять учить русский язык. Звезда родилась на Ивано-Франковщине, поэтому этот язык был ей незнаком и чужд.

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Мика Ньютон о принудительном переходе на русский

Исполнительница призналась, что ее называли "бандеровкой" и заставляли учить русский язык, писать на нем песни. Первый альбом Мики Ньютон был русскоязычным.

Я сейчас думаю, насколько меня тогда ломали, и пропаганда была русского языка. Я же с запада Украины, я украиноязычная. Я не учила русский в школе. Когда мне было 15 лет, я поступила в эстрадно-цирковой. Я помню, когда я пошла учиться, все было на русском. Я одна была, кто говорил по-украински. Я помню, писала российские конспекты украинскими буквами,

– призналась звезда.

Мика поделилась, что тогда подверглась влиянию взрослым и опытным продюсерам: "Я много анализировала, и думаю, насколько у нас, у меня были суперпроукраинские песни, ну запад Украина, и насколько меня красиво ломали. Мне было 15. Кому ты веришь? Взрослым людям, они знают как лучше. Тогда как, все мечтали попасть в Россию. А почему? Деньги. Все хотели делать бизнес. Я ребенок, этого не понимал".

Певица добавила, что теперь злится на себя за то, что не отстаивала свои желания. Сегодня ей не хочется петь свои же песни, написанные на русском.

Я задумываюсь, как петь эти русские песни. Я понимаю, что их знают, сериал "Кадеты", кто-нибудь придет на концерт, захотел бы их услышать. Мне сейчас вообще неприятно петь на русском,

– призналась Мика Ньютон.

Следует добавить, что после полномасштабного наступления России многие украинцы переходят на украинский язык. Принять это решение агитируют и ранее говорившие на русском звезды. Например, Владимир Дантес снял красноречивый клип на песню "Объятия" для тех, кто боится перейти на государственную.