Артист и военный Коля Серга получил немало критики в ответ на сообщение о неискренних украинских певцах, среди которых называл Потапа, Макса Барских, Лободу и Монатика. Он решил еще раз объяснить свое мнение и отреагировал на хейтерские комментарии.

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Коля Серга извинился перед Монатикой

Музыкант поделился, что понимает возмущение подписчиков. По его мнению, фанаты боролись за репутацию лидера и за самих себя, ведь доверяют своим любимым артистам. Он добавил, что ошибся относительно Монатика.

Касательно Монатико был не прав. Вчера смотрел его интервью, затем вечером разговаривал с ним лично и прошу прощения за то, что приписал его к этому списку. Относительно других остаюсь при своем мнении,

– заметил Коля Серга.

"Скажу как есть, мне все равно на Лободу, Потапа и Макса Барских. Я никогда не слушал их музыку и не увлекался ими как личностями. Но мне не все равно на людей, которые дают себя обмануть и подменить маской истинные намерения", – заметил Коля Серга.

Он добавил, что нужно научиться отбирать зерно от плевел и анализировать поступки публичных людей. Следует прощать их только после того, как увидим искреннее раскаяние. Если же аудиторию держат за дураков – то следует сопротивляться.

Как Серга раскритиковал шоу-бизнес

Напомним, Коля Серга упрекнул украинских артистов в нечестности. Он посоветовал Потапу и Монатику поступить иначе после выезда за границу. "Если бы Монатик или Потап честно сказали: "Пока была опасность, я уехал за границу. Мне страшно, я не могу быть образцом для своей аудитории", так это вызывало бы уважение и "лечило" общество".

Он упоминал и о Максе Барском, который поет "Мама, не плачь, я вернусь". По мнению Серги, артист нечестен с фанатами – ведь его мама явно знает, что сын вернется с гастролей.

Насчет Светланы Лободы Коля Серга высказался так: сейчас певица не работает с Россией, но почему-то не готова слышать украинцев. Поэтому артистам нужно не требовать доверия, а заслужить его.

Добавим, что раньше Коля Серга рассказывал о мыслях взять Светлану Лободу на "перевоспитание". Артист считал, что будет удачным решением отправить ее на концерты для военных – мол, там стали бы понятны ее истинные намерения.