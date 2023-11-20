Певица KOLA попала на Times Square в Нью-Йорке: яркие фото из США

Украинская певица KOLA появилась на билборде в Нью-Йорке на Times Square с песней "Быть простим". Она возглавила известную музыкальную подборку.

Анастасия Прудиус (настоящее имя певицы) стала амбассадором ноября EQUAL UKRAINE от Spotify. Так называют ряд музыкальных подборок, которые выпускают в эфир в более чем 50 странах мира. Цель этой инициативы – распространять музыкальное творчество женщин со всего мира.

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KOLA появилась на Times Square в Нью-Йорке

Певица возглавила подборку ноября EQUAL Ukraine с треком "Быть простым", который вышел на прошлой неделе. Благодаря этому на Times Square в Нью-Йорке выложили билборд с фото KOLA. Кстати, самую песню внесут в плейлист EQUAL Global с почти миллионом подписчиков.

Это ответственная миссия, ведь об Украине все больше говорят в мире не только из-за войны, но и культуры нашей страны. Проект EQUAL от Spotify запустили в 2021 году в Международный женский день, и он тоже является способом борьбы за равенство наших прав, в частности в музыке. И это важно, ведь музыка может помочь сформировать будущее,

– подчеркнула артистка.

KOLA добавила, что новая песня стала очень особенной для нее. Ведь смысл трека созвучен названию – быть простым.



KOLA на биллборде / Фото менеджмент артистки



KOLA на биллборде / Фото менеджмент артистки

Какие ранее песни выпускала KOLA