В композиции поется о значение надежного человека рядом. В отношениях с которым будет царить взаимоуважение, искренняя любовь и уверенность, что всегда можно рассчитывать друг на друга. Следовательно, даже в моменты, когда вы на расстоянии, достаточно только подумать об этом человеке, чтобы почувствовать защиту и поддержку.

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KOLA представила новую композицию

Исполнительница наполнила трек теплом, любовью и верой в то, что каждый со своим надежным крылом сможет преодолеть любые препятствия.

Песня о невероятных чувствах, охватывающих, когда тебя обнимает любимый человек. В этот момент все хорошо, спокойно и можно ни о чем не беспокоиться. Все тревоги отступают, а душу наполняет гармония, потому что ты под тем же "крылом" любимого. Очень важно иметь в жизни человека, который тебя поддержит, спасет от страхов и придаст сил. А когда между вами километры, достаточно мысленно вспомнить эти объятия и ощущения, которые способны оберегать на расстоянии,

– прокомментировала премьеру KOLA.

Клип на песню "Под крылом" отсняли у моря. Как отметила исполнительница, это место ее силы.

KOLA – "Под крылом": смотрите видео онлайн

Реакция слушателей

Украинцам понравилась новая песня. В комментариях они выразили свое восхищение и написали много слов благодарности исполнительнице за ее творчество: