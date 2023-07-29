В композиции поется о значение надежного человека рядом. В отношениях с которым будет царить взаимоуважение, искренняя любовь и уверенность, что всегда можно рассчитывать друг на друга. Следовательно, даже в моменты, когда вы на расстоянии, достаточно только подумать об этом человеке, чтобы почувствовать защиту и поддержку.
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KOLA представила новую композицию
Исполнительница наполнила трек теплом, любовью и верой в то, что каждый со своим надежным крылом сможет преодолеть любые препятствия.
Песня о невероятных чувствах, охватывающих, когда тебя обнимает любимый человек. В этот момент все хорошо, спокойно и можно ни о чем не беспокоиться. Все тревоги отступают, а душу наполняет гармония, потому что ты под тем же "крылом" любимого. Очень важно иметь в жизни человека, который тебя поддержит, спасет от страхов и придаст сил. А когда между вами километры, достаточно мысленно вспомнить эти объятия и ощущения, которые способны оберегать на расстоянии,
– прокомментировала премьеру KOLA.
KOLA – "Под крылом": смотрите видео онлайн
Реакция слушателей
Украинцам понравилась новая песня. В комментариях они выразили свое восхищение и написали много слов благодарности исполнительнице за ее творчество:
- "Ваше творчество и есть то крыло. Спасибо, за еще одну невероятную песню";
- "Очень круто";
- "Как же это красиво, чувственно и искренне";
- "Ваши песни – это что-то невероятное. Еще одна замечательная песня в плейлисте".;
- "Чувственная песня, спасибо за релиз";
- "В ваших песнях есть душа. Когда их слушаешь, тебя будто окутывает теплом";
- "Круто все: исполнение, текст, клип, мелодия";
- "Твой голос каждый раз до мурашек";
- "Такая романтическая песня. Приятно слушать".