В клипе Future и Drake появилась украинская паляница с трезубцем: неожиданные кадры
Источник:инстаграм Дрейка
Американские знаменитости выпустили новый клип. В нем неожиданно засветилась украинская паляница с гербом.
Украину поддерживает весь мир – на днях это снова доказали американские рэперы. Future и Дрейк выпустили общий трек и клип Wait For U.
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В клипе Дрейка и Future появилась паляница
Знаменитости сняли ролик в стиле Средневековья. Future сыграл роль короля, а Дрейк – отважного рыцаря, освобождающего девушку.
В клипе заметили необычную деталь – украинскую полянку. Она пронеслась в видео на 00:36 и 00:45 секундах. К тому же хлеб украшен в форме трезубца.
Дрейк и Future – Wait For U: смотрите видео онлайн
Картофель увидели не только в видеоработе, но и на официальной странице Дрейка в инстаграме. Он опубликовал фотографии со съемок клипа.
Кадр со съемок / Фото из инстаграма Дрейка
Слово "паляниця" на фоне русско-украинской войны стало особым символом. Украинцы используют его в качестве пароля для того, чтобы определить диверсантов.
К примеру, недавно в Ровно так обнаружили российского диверсанта. Мужчина считал, что слово "паляниця" означает сооружение из балок. Потом у него нашли российские документы и даже оказалось, что у него есть недвижимость во временно оккупированном Крыму.
Мировые знаменитости поддерживают Украину
- Эд Ширан и группа "Антитела" недавно презентовали общую песню – римейк трека 2Step из последнего альбома британского артиста, в котором Тарас Тополя поет на украинском.
- Британская инди-рок-группа Florence + The Machine выпустили клип на песню Free, которую сняли в Киеве до войны. Свою новую работу они посвятили всем украинцам.
- Элтон Джон обратился к миру с призывом организовать гуманитарный коридор для жителей Мариуполя, которые находятся в блокаде.
- Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни поддержал Украину на своем концерте. На выступлении в США он вышел на сцену с большим сине-желтым флагом.
- Жена Стинга Труди Стайлер приехала в Польшу, где встретилась с украинскими беженцами. Она сотрудничает с благотворительным фондом Help Ukraine Center.