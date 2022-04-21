Ранее они представили два клипа, снятые в Киеве – на песне King и Heaven Is Here. Над всеми работами работала Отем де Уайлд, режиссер фильма "Эмма".

К слову Культурная победа: кто еще, кроме Билли Айлиш, Pink Floyd, Måneskin, посвятили песни украинцам

Теперь мир увидел новую видеоработу, съемками которой занимался украинский продакшн Radioaktive film. В нем можно увидеть такие киевские локации, как один из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а также здание столичного крематория на Байковом кладбище. Кроме солистки коллектива Флоренс Уэлш в клипе снялся известный британский актер Билл Наи, снявшийся в таких голливудских лентах, как "Пираты Карибского моря", "Реальная любовь" и другие.

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В конце видео музыканты разместили несколько вдохновляющих слов для украинцев: "Посвящается духу, творчеству и стойкости наших отважных украинских друзей".