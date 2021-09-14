Кит Харингтон и Роуз Лесли совершили первый светский выход после рождения сына
Источник:24 канал
Актеры "Игры престолов" и звездные родители Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые после новости о пополнении в семье появились на светском мероприятии. Они посетили Met Gala в потрясающих образах.
14 сентября 2021 года прошло долгожданное событие – бал Института костюма Met Gala. Впервые за долгое время звезды собрались на красной дорожке в ярких, эпатажных и необычных образах. Кроме того, поклонники смогли увидеть знаменитостей, которые уже давно не выходили в свет.
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Кит Харингтон и Роуз Лесли на Met Gala
Впервые после рождения ребенка на публике появились звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли. Они вышли в свет не только как супруги, но и как новоиспеченные родители.
На шумное фэшн-событие Кит Харингтон надел черно-белый костюм от бренда Yves Saint Laurent, дополнив образ бабочкой и белоснежной рубашкой.
У новоиспеченной мамочки был не менее изысканный вид. Она позировала перед объективами в лимонном платье длины миди без бретелек и с многослойной юбкой и откровенным декольте.
Наряд от бренда Oscar de la Renta Роуз Лесли дополнила оранжевыми босоножками и серьгами-подвесками. Она элегантно собрала волосы в пучок, сделав на лице макияж. Актриса подчеркнула глаза тенями и накрасила губы ярко-малиновой помадой.
Кит Харингтон и Роуз Лесли / Фото Getty Images
Родительство кита Харингтона и Роуз Лесли
- Год назад общественность впервые неожиданно узнала о беременности Роуз Лесли. Актриса стала героиней номера журнала Make Magazine. Она снялась в фотосессии, где показала округлый животик.
- В феврале стало известно, что семья Кита и Лесли пополнилась. Папарацци сфотографировали супругов на прогулке с сыном. Сами родители не комментировали никаких новостей, но источник, близкий к паре, сообщил, что они невероятно счастливы.
- В начале августа Кит Харингтон впервые дал интервью, где рассказал, как чувствует себя в роли отца. Он признался, что рад заботиться о своей маленькой копии: "Каждый день я просыпаюсь и забочусь об этом маленьком человеке, и теперь мы – часть единого целого. Я думаю, что больше всего меня удивляет в отцовстве то, что вы теперь единое целое, вы трое, и вам нужно найти совершенно новую динамику".