Кит Харингтон и Роуз Лесли совершили первый светский выход после рождения сына

Актеры "Игры престолов" и звездные родители Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые после новости о пополнении в семье появились на светском мероприятии. Они посетили Met Gala в потрясающих образах.

14 сентября 2021 года прошло долгожданное событие – бал Института костюма Met Gala. Впервые за долгое время звезды собрались на красной дорожке в ярких, эпатажных и необычных образах. Кроме того, поклонники смогли увидеть знаменитостей, которые уже давно не выходили в свет.

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Кит Харингтон и Роуз Лесли на Met Gala

Впервые после рождения ребенка на публике появились звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли. Они вышли в свет не только как супруги, но и как новоиспеченные родители.

На шумное фэшн-событие Кит Харингтон надел черно-белый костюм от бренда Yves Saint Laurent, дополнив образ бабочкой и белоснежной рубашкой.

У новоиспеченной мамочки был не менее изысканный вид. Она позировала перед объективами в лимонном платье длины миди без бретелек и с многослойной юбкой и откровенным декольте.

Наряд от бренда Oscar de la Renta Роуз Лесли дополнила оранжевыми босоножками и серьгами-подвесками. Она элегантно собрала волосы в пучок, сделав на лице макияж. Актриса подчеркнула глаза тенями и накрасила губы ярко-малиновой помадой.



Кит Харингтон и Роуз Лесли / Фото Getty Images

Родительство кита Харингтона и Роуз Лесли